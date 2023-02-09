В Башкирии за сутки подтвердили 223 новых случая COVID-19

За сутки в Башкирии коронавирус был выявлен у 223 человек. Ежедневно с 23 января 2023 года фиксируется рост заболеваемости COVID-19. С начала пандемии в республике выявили почти 350 тысяч случаев инфицирования. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Фото №1 - В Башкирии за сутки подтвердили 223 новых случая COVID-19

В Башкирии за последние 24 часа скончались от коронавируса еще два человека (всего - 5 996). Переболели COVID-19 свыше 341,8 тысячи жителей республики, из которых 146 были выписаны по выздоровлению за минувшие сутки.

На сегодняшний день носителями инфекции в республике являются 1 824 человека: 1 668 пациентов лечатся дома, 156 – лежат в ковид-госпиталях.

Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии