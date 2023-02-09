В Башкирии за сутки подтвердили 223 новых случая COVID-19

За сутки в Башкирии коронавирус был выявлен у 223 человек. Ежедневно с 23 января 2023 года фиксируется рост заболеваемости COVID-19. С начала пандемии в республике выявили почти 350 тысяч случаев инфицирования. Об этом сообщили в региональном Минздраве.