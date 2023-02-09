В Уфе может появиться стела в честь Урал-батыра

В Уфе недалеко от Затонского моста на стыке двух транспортных потоков на въезд и выезд из города может появиться необычная стела.

Фото №1 - В Уфе может появиться стела в честь Урал-батыра

Глава Ленинского района Уфы Олег Котов сообщил, что в столице может появиться стела в честь героя башкирского эпоса «Урал-батыр». Заслуженный деятель искусств Татарстана Ринат Минибаев уже представил авторскую концепцию дизайн-проекта монумента.

Стелу предлагают изготовить с помощью лазерной резки из листового железа «кортеновской стали». Высота монумента составляет 7,5 метров, его длина – 14 метров, толщина – 7-10 см. В тёмное время суток стела озарится подсветкой.

Фото: администрация Ленинского района г. Уфы. 

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