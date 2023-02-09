В Уфе может появиться стела в честь Урал-батыра

В Уфе недалеко от Затонского моста на стыке двух транспортных потоков на въезд и выезд из города может появиться необычная стела.
Глава Ленинского района Уфы Олег Котов сообщил, что в столице может появиться стела в честь героя башкирского эпоса «Урал-батыр». Заслуженный деятель искусств Татарстана Ринат Минибаев уже представил авторскую концепцию дизайн-проекта монумента.
Стелу предлагают изготовить с помощью лазерной резки из листового железа «кортеновской стали». Высота монумента составляет 7,5 метров, его длина – 14 метров, толщина – 7-10 см. В тёмное время суток стела озарится подсветкой.
Фото: администрация Ленинского района г. Уфы.