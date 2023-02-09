В Башкирии похоронили погибшего во время СВО 19-летнего рядового Артура Мустакимова

В Белорецком районе Башкирии похоронили погибшего во время спецоперации на Украине 19-летнего Артура Мустакимова. С рядовым, награжденным орденом мужества (посмертно), простились односельчане накануне, 8 февраля. Уроженец села Тукан погиб во время выполнения боевой задачи.

Все, кто знал Артура, говорят о нем как о добром, отзывчивом и самостоятельном человеке. Он дорожил своей семьей, любил своих сестренок и увлекался техникой.