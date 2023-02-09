Радий Хабиров поручил разработать дорожную карту Евразийского музея кочевых цивилизаций

В этом году планируется провести четыре археологических экспедиции с участием экспертов из стран СНГ. Приобретено современное оборудование для цифровых методов исследований. Уже в марте на территории будущего музея начнут строить визит-центр площадью 200 кв. м. В нём разместят мини-экспозицию исторических артефактов, лекционный амфитеатр, кафе и смотровую площадку. Кроме того, рядом с музейным комплексом возведут гостиницу с рекреационной зоной, а также оборудуют территорию Центра башкирской лошади с манежами для скачек. Новый объект объединит несколько ключевых исторических памятников.