Известный архитектор Павел Винкельман умер в Уфе

В Уфе, накануне, 8 февраля, умер известный архитектор Павел Винкельман. О его кончине сообщили коллеги. Причиной смерти специалиста является болезнь, из-за которой последние дни жизни он провел в больнице.

Друзья и близкие отзываются о Павле Винкельмане как об отзывчивом человеке с прекрасным чувством юмора. Он пользовался уважением среди коллег и игроков в строительном бизнесе.