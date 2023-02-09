Известный архитектор Павел Винкельман умер в Уфе

В Уфе, накануне, 8 февраля, умер известный архитектор Павел Винкельман. О его кончине сообщили коллеги. Причиной смерти специалиста является болезнь, из-за которой последние дни жизни он провел в больнице.

Фото №1 - Известный архитектор Павел Винкельман умер в Уфе

Друзья и близкие отзываются о Павле Винкельмане как об отзывчивом человеке с прекрасным чувством юмора. Он пользовался уважением среди коллег и игроков в строительном бизнесе.

Справка

Павел Винкельман – архитектор, директор и основатель компании «Архбюро 347», руководитель инженерно-строительного центра «ПСК-6».

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