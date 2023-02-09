Молодой отец из Уфы спас годовалую девочку, чья мать выбросила ее голой в снег

В Уфе местная жительница выкинула свою годовалую дочь в снег. Ребенок был абсолютно нагой.
Инцидент произошел на улице Розы Люксембург. Местный житель Станислав услышал под окнами своего дома детский плач. Спустившись вниз вместе со своим другом и братом, он увидел ужасающую картину: на дороге сидела женщина, а рядом с ней, в сугробе, девочка. На малышке не было ни одной одежды.
Замёрзшую кричащую девочку мужчины сразу завернули в куртку и убежали домой, перепрыгивая через сугробы и заборы. Дома уфимец, отец двоих детей, укутал ребёнка в халат и попытался отогреть. Приехавшие медики увезли малышку в реанимацию с переохлаждением и ОРЗ.
Как оказалось, мать девочки была пьяна. Уфимку забрали в отдел полицейские, которые установили ее личность. Ею оказалась многодетная мать с алкогольной зависимостью. У женщины есть ещё четверо детей, на которых она больше не имеет прав, а также судимость за убийство, передает «Mash Batash».