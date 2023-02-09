В Уфе норма сероводорода превышена в 2 раза

Специалисты Башгидрометцентра продолжают следить за состоянием воздуха в Уфе. Отчет о содержании вредных веществ был опубликован на сайте компании.

Выяснилось, что предельно допустимая концентрация сероводорода превысила норму в 2,3 раза. Также в воздухе были выявлены ещё 19 вредных веществ. В некоторых районах жильцы жалуются на неприятный запах.