В Уфе норма сероводорода превышена в 2 раза

Специалисты Башгидрометцентра продолжают следить за состоянием воздуха в Уфе. Отчет о содержании вредных веществ был опубликован на сайте компании.
Выяснилось, что предельно допустимая концентрация сероводорода превысила норму в 2,3 раза. Также в воздухе были выявлены ещё 19 вредных веществ. В некоторых районах жильцы жалуются на неприятный запах.
В воздухе города выявлены пыль, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, формальдегид, бензол, ксилол, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол, бензпирен, тяжелые металлы, хлорид водорода, оксид азота, фенол, диоксид серы, фенол и аммиак.