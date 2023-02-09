В Уфе для школьников организовали экскурсию на молокозавод

Уфимские школьники знакомятся с профессиями. Такую возможность используют ученики ассоциированных школ и клуба друзей ЮНЕСКО. восьмиклассники побывали на молокозаводе, продегустировали продукцию.

Я сказала, что я очень ценю, что меня сюда пригласили. Я посоветую всем своим родным  и близким, маме, папе посетить это место. 

Елизавета Яргадзе, ученица уфимской школы №71 Орджоникидзевкого района г. Уфы

Производство творога, кефира, йогуртов, сметаны и молока – к упаковочным линиям школьники проходили через специальный пост. Здесь ребятам рассказали и показали процесс производства различной продукции с момента приема молока, его охлаждения, пастеризации, разделения на сметану и другие фракции. Организаторы уникального проекта поставили перед собой цель научить школьников с ранних лет основам здорового питания, дать профориентационную подготовку в сфере производства и переработки молока

Продукция, которая вырабатывается на «Уфагормолзаводе», очень полезная и вкусная, безопасная и качественная. Я думаю, что школьники, которые сегодня здесь были они, в любом случае, впитали в себя все полезное. Им стало интересно. Я думаю, что часть из них поступит в высшие учебные заведения, получат профессиональные все вот эти профессии наши, связанные с технологией, и придут к нам на работу.

Гузель Музафарова, директор по производству

Мы ведем системную работу с предприятиями Башкортостана. Для нас важно, чтобы дети понимали и знали, что они учатся, где они учатся, и кем дальше пойдут работать. Главное – на каких предприятиях. «Уфагормолзавод» – яркий пример того, как буквально только что с экологической продукции, с экологически чистых наших земель, пастбищ, от фермеров пришло молоко и встало на полку. Для детей это очень интересно посмотреть. Самое главное, это ведет к стимулу в дальнейшей работе в Башкортостане. 

Элина Гатауллина, исполнительный директор комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО 
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