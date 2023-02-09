В Уфе для школьников организовали экскурсию на молокозавод

Уфимские школьники знакомятся с профессиями. Такую возможность используют ученики ассоциированных школ и клуба друзей ЮНЕСКО. восьмиклассники побывали на молокозаводе, продегустировали продукцию.
Производство творога, кефира, йогуртов, сметаны и молока – к упаковочным линиям школьники проходили через специальный пост. Здесь ребятам рассказали и показали процесс производства различной продукции с момента приема молока, его охлаждения, пастеризации, разделения на сметану и другие фракции. Организаторы уникального проекта поставили перед собой цель научить школьников с ранних лет основам здорового питания, дать профориентационную подготовку в сфере производства и переработки молока