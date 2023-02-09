В Уфе для школьников организовали экскурсию на молокозавод

Продукция, которая вырабатывается на «Уфагормолзаводе», очень полезная и вкусная, безопасная и качественная. Я думаю, что школьники, которые сегодня здесь были они, в любом случае, впитали в себя все полезное. Им стало интересно. Я думаю, что часть из них поступит в высшие учебные заведения, получат профессиональные все вот эти профессии наши, связанные с технологией, и придут к нам на работу.

Гузель Музафарова, директор по производству