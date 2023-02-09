В Уфе прошел третий этап соревнований «Сочинский Олимп» по конькобежному спорту

В Уфе прошел третий этап всероссийских соревнований «Сочинский Олимп» по конькобежному спорту в дисциплине шорт-трек. Участие принимали более 100 спортсменов от 12 до 15 лет.

На соревнования в Уфу приехали сильнейшие спортсмены. Ксения Прибытова занимается шорт-треком с восьми лет. Поначалу увлекалась фигурным катанием, но спортсменка захотела попробовать себя в другом виде спорта. С тех пор Ксения всегда в тройке лидеров практически на любых соревнованиях. В прошлом году выполнила норматив мастера спорта. На соревнованиях в Уфе спортсменка во всех гонках стала первой.

У меня сложностей нет, просто тяжеловато ехать, потому что мы на тренировках тяжелую длину едем, поэтому спринт тяжело ехать здесь. Ксения Прибытова, победительница соревнований /Челябинская область/

Экипировка у шорт-трекистов необычная. Самым важным элементом снаряжения выступают, естественно, коньки. Для данного вида спорта они подбираются индивидуально, с учетом особенностей ноги атлета, его техники езды, а также уровня физической подготовки. Как и коньки, одежда спортсменов шорт-трека имеет свои особенности. Ее главная задача – предотвратить получение травмы, ведь на льду неизбежны падения, да к тому же на высоких скоростях.

На соревнованиях принимали участие спортсмены из 16 регионов страны. Вместе с ребятами также приезжали и родители – для поддержки. У Гузель Гильмановой шорт-треком занимаются двое детей. На всех соревнованиях мама спортсменов следит за гонками с трибун.

Естественно, я нервничаю, переживаю, поэтому всегда стараюсь приехать и видеть все самой, а не смотреть прямую трансляцию, записи, когда выкладывают эти соревнования, потому что хочется быть рядом, поддерживать. Гузель Гильманова

Наиля Шафигуллина занимается шорт-треком пять лет. Ежедневные тренировки помогли спортсменке на уфимских соревнованиях финишировать второй.

За счет тренировок , за счет веры в себя и тренера. Наиля Шафигуллина, серебряный призер соревнований /Республика Башкортостан/

«Сочинский Олимп» – это ежегодный турнир, в котором участники соревнуются в четыре этапа.

Состав спортсменов очень сильный, поэтому и скорости хорошие высокие, секунды сильные. Поэтому борьба очень серьезная Евгений Мельчаков, директор спортивной школы олимпийского резерва №1 города Уфы