Парламент Башкирии намерен бороться с травлей в школах

Парламент Башкирии поднимет тему буллинга в школах. После истории в Подмосковье, где ученица 5 класса принесла в школу нож и нанесла сотню ранений однокласснице, депутаты планируют пригласить на совещание правоохранителей и уполномоченную по правам ребенка Ольгу Панчихину.

По словам депутата Раиля Асадуллина, ситуация с травлей в школах складывается далеко не позитивная. Часто руководство учебных заведений замалчивает случаи буллинга детей. В свою очередь, Асадуллин привел еще несколько примеров, когда травля заканчивалась плачевно.

Также депутат рассказал про инцидент в Кармаскалах, когда школьник избил другого ученика, а заявление родителей в МВД вскоре «исчезло». Планируется разобраться с вопросами и понять, почему профилактика подобных случаев не имеет положительной динамики.