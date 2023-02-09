В Уфе мусоровоз вывалил мусор посреди улицы

Сегодня в редакцию bash.news жители Уфы прислали видео, снятое в одном из дворов на улице Парковой.

На этих кадрах видно, как мусоровоз буквально вываливает гору мусора прямо посреди улицы. Все бы ничего, но, по данным местных жителей, чуть позже сюда приехал другой мусоровоз, который собрал весь мусор.

Наша редакция обратились за комментарием к представителям муниципального предприятия «Спецавтохозяйство по уборке города». Собеседник агентства пояснил, что мусор был вывален сотрудниками одной из подрядных организаций, которая оказывает услуги по уборке города.

Ранее представители подрядчика неоднократно пытались отвезти на мусорный полигон отходы неизвестного класса опасности. Дело в том, что на мусоровозах не установлена система «ГЛОНАСС». Соответственно, выяснить, откуда взялся мусор, невозможно. Условно, они пытаются привезти на полигон все, что плохо лежит, и получить за это деньги. источник в МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»

Накануне одному из таких мусоровозов дали отказ на выгрузку неизвестных отходов. После этого мусор оказался вывален на улице Парковой.

После выявления этого факта на место приехал мусоровоз предприятия и вывез все вываленные отходы. источник в МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»