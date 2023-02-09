В Уфе мусоровоз вывалил мусор посреди улицы

Сегодня в редакцию bash.news жители Уфы прислали видео, снятое в одном из дворов на улице Парковой.
На этих кадрах видно, как мусоровоз буквально вываливает гору мусора прямо посреди улицы. Все бы ничего, но, по данным местных жителей, чуть позже сюда приехал другой мусоровоз, который собрал весь мусор.
Наша редакция обратились за комментарием к представителям муниципального предприятия «Спецавтохозяйство по уборке города». Собеседник агентства пояснил, что мусор был вывален сотрудниками одной из подрядных организаций, которая оказывает услуги по уборке города.
Накануне одному из таких мусоровозов дали отказ на выгрузку неизвестных отходов. После этого мусор оказался вывален на улице Парковой.
Известно, что уже в ближайшее время на подрядчика в надзорные органы поступит соответствующее заявление. Редакция bash.news будет следить за развитием событий.