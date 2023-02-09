Радий Хабиров ознакомился с работой интеллектуальной транспортной системы Уфы

Радий Хабиров ознакомился с новой интеллектуальной транспортной системой, которая поможет разгрузить город. Глава Башкортостана посетил ГИБДД республики, в здании которой теперь располагается центр организации дорожного движения. Новая платформа реализована в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На 50 перекрёстках наиболее загруженных продольных улиц Уфы – проспекта Октября, Российской и Комсомольской – установили автоматизированную систему.

Система не просто решает, кому зелёный свет нужнее, а настраивает светофоры так, чтобы пропускная способность на загруженном участке повысилась. Благодаря программе дороги удастся разгрузить на 20 процентов, доложил Радию Хабирову руководитель центра управления дорожного движения, который работает уже неделю.

Весь город для них как на ладони. Информация с камер наблюдения и фотовидеофиксации стекает в центр. Система позволит не только избежать больших пробок, но и повысит безопасность движения, надеются специалисты. Программа мониторит аварийность участков.

Это лишь первый этап. В полную силу система заработает в следующем году.

Надеюсь, что вся совокупность мер, которые мы принимаем для обеспечения безопасности дорожного движения, позволит навести порядок на дорогах республики – улучшить дорожное движение в крупных городах, сократить число пробок, регулировать график и интервал движения общественного транспорта. Именно в этой сфере поступает много обращений и жалоб от наших жителей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В Башкортостане с помощью камер фото- и видеофиксации в прошлом году удалось собрать почти 2 млрд рублей штрафов. Радий Хабиров дал поручение предусмотреть выделение части из этой суммы на закупку дорожных знаков, отбойников.

Мы понимаем, что есть еще работа по установке дорожных знаков, приведению дорог в нормативное состояние. Это тяжелый и капиталоемкий процесс, но мы каждый год это делаем и будем делать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан