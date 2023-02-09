Радий Хабиров ознакомился с работой интеллектуальной транспортной системы Уфы

Радий Хабиров ознакомился с новой интеллектуальной транспортной системой, которая поможет разгрузить город. Глава Башкортостана посетил ГИБДД республики, в здании которой теперь располагается центр организации дорожного движения. Новая платформа реализована в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На 50 перекрёстках наиболее загруженных продольных улиц Уфы – проспекта Октября, Российской и Комсомольской – установили автоматизированную систему.
Система не просто решает, кому зелёный свет нужнее, а настраивает светофоры так, чтобы пропускная способность на загруженном участке повысилась. Благодаря программе дороги удастся разгрузить на 20 процентов, доложил Радию Хабирову руководитель центра управления дорожного движения, который работает уже неделю.
Весь город для них как на ладони. Информация с камер наблюдения и фотовидеофиксации стекает в центр. Система позволит не только избежать больших пробок, но и повысит безопасность движения, надеются специалисты. Программа мониторит аварийность участков.
Это лишь первый этап. В полную силу система заработает в следующем году.
В Башкортостане с помощью камер фото- и видеофиксации в прошлом году удалось собрать почти 2 млрд рублей штрафов. Радий Хабиров дал поручение предусмотреть выделение части из этой суммы на закупку дорожных знаков, отбойников.
Глава Башкортостана также встретился с личным составом Госавтоинспекции республики. Радий Хабиров поблагодарил сотрудников ведомства за работу. За прошлый год смертность на дорогах снизилась на 15 процентов. А это более 70 человек, которые остались в живых.