В Башкирии кадеты делают маскировочные сети и окопные свечи для участников СВО

Кадеты из Дюртюлинского района готовят блиндажные свечи и маскировочные сети для солдат. А жители – домашнюю лапшу и травяной чай. В середине февраля оттуда выедут две фуры с гумпомощью и четыре автомобиля высокой проходимости.

Маскировочные сети – надежная защита от дронов. Их можно скреплять между собой и укрыть не только блиндажи, но и боевую технику. Такие приспособления готовят для бойцов кадеты четвертой школы города Дюртюли. Их руководитель, гвардии капитан в отставке, объясняет и показывает будущим спасателям, как заплетать ленты.

Мероприятие символическое – помогают именно дети, с учетом опыта Великой Отечественной войны, когда с первых дней прозвучал девиз: «Все для фронта, все для победы» – готовили все для фронта и отправляли все на фронт нашим бойцам. Также и сегодня именно откликнулись наши кадеты для того, чтобы оказать помощь нашим ребятам. Виль Шайдуллин, руководитель группы продленного дня в кадетском классе школы № 4 г. Дюртюли

Когда у меня есть время, я это делаю со своими одноклассниками. Мы плетем сетки для своих солдат, чтобы они маскировали свои танки, машины, вертолеты, убежища свои. Риана Ибрагимова, ученица кадетского класса школы № 4 г. Дюртюли

А кадеты помладше делают окопные свечи. Для их изготовления понадобится гофрированный картон, пустая и чистая консервная банка и парафин. Такие блиндажные свечи дают тепло и свет в течение 6-8 часов в зависимости от объема. С их помощью можно приготовить или разогреть еду, высушить одежду и просто согреться.

Отмеряется 8 см или же столько, сколько ширина банки, и убирается 5 мм для того, чтобы картон из банки не торчал. Потом заливаем парафином. Мы делаем это для солдат, которые сейчас на Украине, чтобы их поддержать и помочь им в трудных ситуациях. Мы хотим искренне пожелать им, чтобы они выиграли и приехали живыми домой. Степан Вяткин, ученик кадетского класса школы № 4 г. Дюртюли

А это кадеты Росгвардии первой школы. Их 65. Многие – волонтеры различных общественных движений. Во внеурочное время ребята также заняты делом. Здесь изготавливают блиндажные свечи для солдат. Подготовили пока 20 штук, в планах – еще столько же.

Когда наши бойцы будут зажигать свечи, они будут вспоминать, что их ждут дома, и будут греться. Элина Бурунбаева, ученица кадетского класса школы № 1 г. Дюртюли

Понятное дело, что школа больших финансовых средств не имеет. Поэтому мы решили своими руками сделать в этот раз блиндажные свечи и передать это на фронт. Ильяс Каримов, директор школы № 1 г. Дюртюли

Вот дети в школах видят, как изготавливаются блиндажные свечи. Для них история, они вспоминают. И в фильмах показывают. Они что-то видят, для них интерес. А для нас таким образом они показывают и другим, чтобы остальные тоже подтянулись, чтобы мы были, как единое звено. Все чтоб вместе работали в этом направлении. Ришат Валеев, советник главы администрации Дюртюлинского района по вопросам мобилизации

На этот раз кадеты участвовали в акции «Поддержим наших солдат». Все, что школьники делали своими руками, будет отправлено в местный сборочный пункт гуманитарной помощи волонтерского штаба района. Взрослые же подготовили для участников СВО домашнюю лапшу и травяной чай. А семья Хамидуллиных привезла мед.

Нашим защитникам кучтэнэч принесли. Читаем намазы, молимся. После намаза делаем дога, чтобы наши солдаты победили и с победой вернулись домой к своим семьям. И чтобы в стране установился мир и покой. Рима и Мударис Хамидуллины, жители г. Дюртюли