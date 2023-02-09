В Башкирии кадеты делают маскировочные сети и окопные свечи для участников СВО

Кадеты
из Дюртюлинского района готовят блиндажные свечи и маскировочные сети для
солдат. А жители – домашнюю лапшу и травяной чай. В середине февраля оттуда
выедут две фуры с гумпомощью и четыре автомобиля высокой проходимости.
Маскировочные
сети – надежная защита от дронов. Их можно скреплять между собой и укрыть не
только блиндажи, но и боевую технику. Такие приспособления готовят для бойцов
кадеты четвертой школы города Дюртюли. Их руководитель, гвардии капитан в
отставке, объясняет и показывает будущим спасателям, как заплетать ленты.
Мероприятие
символическое – помогают именно дети, с учетом опыта Великой Отечественной
войны, когда с первых дней прозвучал девиз: «Все для фронта, все для победы» –
готовили все для фронта и отправляли все на фронт нашим бойцам. Также и сегодня
именно откликнулись наши кадеты для того, чтобы оказать помощь нашим ребятам.Виль Шайдуллин, руководитель группы продленного дня в кадетском классе школы № 4 г. Дюртюли
Когда у меня есть
время, я это делаю со своими одноклассниками. Мы плетем сетки для своих солдат,
чтобы они маскировали свои танки, машины, вертолеты, убежища свои.Риана Ибрагимова, ученица кадетского класса школы № 4 г. Дюртюли
А
кадеты помладше делают окопные свечи. Для их изготовления понадобится
гофрированный картон, пустая и чистая консервная банка и парафин. Такие
блиндажные свечи дают тепло и свет в течение 6-8 часов в зависимости от объема.
С их помощью можно приготовить или разогреть еду, высушить одежду и просто
согреться.
Отмеряется 8 см или
же столько, сколько ширина банки, и убирается 5 мм для того, чтобы картон из
банки не торчал. Потом заливаем парафином. Мы делаем это для солдат, которые
сейчас на Украине, чтобы их поддержать и помочь им в трудных ситуациях. Мы
хотим искренне пожелать им, чтобы они выиграли и приехали живыми домой.Степан Вяткин, ученик кадетского класса школы № 4 г. Дюртюли
А
это кадеты Росгвардии первой школы. Их 65. Многие – волонтеры различных
общественных движений. Во внеурочное время ребята также заняты делом. Здесь
изготавливают блиндажные свечи для солдат. Подготовили пока 20 штук, в планах –
еще столько же.
Когда наши бойцы
будут зажигать свечи, они будут вспоминать, что их ждут дома, и будут греться.Элина Бурунбаева, ученица кадетского класса школы № 1 г. Дюртюли
Понятное дело, что
школа больших финансовых средств не имеет. Поэтому мы решили своими руками
сделать в этот раз блиндажные свечи и передать это на фронт.Ильяс Каримов, директор школы № 1 г. Дюртюли
Вот дети в школах
видят, как изготавливаются блиндажные свечи. Для них история, они вспоминают. И
в фильмах показывают. Они что-то видят, для них интерес. А для нас таким
образом они показывают и другим, чтобы остальные тоже подтянулись, чтобы мы
были, как единое звено. Все чтоб вместе работали в этом направлении. Ришат Валеев, советник главы администрации Дюртюлинского района по вопросам мобилизации
На
этот раз кадеты участвовали в акции «Поддержим наших солдат». Все, что
школьники делали своими руками, будет отправлено в местный сборочный пункт
гуманитарной помощи волонтерского штаба района. Взрослые же подготовили для
участников СВО домашнюю лапшу и травяной чай. А семья Хамидуллиных привезла
мед.
Нашим защитникам
кучтэнэч принесли. Читаем намазы, молимся. После намаза делаем дога, чтобы наши
солдаты победили и с победой вернулись домой к своим семьям. И чтобы в стране
установился мир и покой.Рима и Мударис Хамидуллины, жители г. Дюртюли
В
середине февраля из Дюртюлинского района выедут две фуры с гумпомощью и четыре
автомобиля высокой проходимости – два УАЗа и две «Нивы». Важный и объемный груз
уже почти готов, но поток людей в пункт сбора не прекращается. Каждый старается
помочь, чем может.