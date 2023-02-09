В Уфе завершился чемпионат России по греко-римской борьбе

У республики есть медаль главного борцовского турнира страны. В Уфе завершился чемпионат России по греко-римской борьбе. На протяжении трех дней лучших выявляли 320 спортсменов из 40 регионов России. Среди них призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы. Не остались без наград и башкирские спортсмены.

Нохчо Лабазанов был одним из тех, на кого возлагали основные надежды башкирские болельщики. В полуфинале талантливый борец из Башкортостана уступил двукратному призеру Олимпийских игр Сергею Семенову. В заключительный день чемпионата Нохчо выпала возможность побороться за бронзовую награду. Его соперником стал Марат Кампаров из Москвы. Представитель Башкортостана выиграл схватку и стал трехкратным бронзовым призером чемпионатов страны.

Мы друг друга знаем уже. Там непростой парень, с ним приходится выкладываться на все сто процентов. На этот раз выложился тоже хорошо. Нохчо Лабазанов, призер чемпионата России по греко-римской борьбе

Обидчик Нохчо Лабазанова Сергей Семенов – безусловный лидер в супертяжелой весовой категории. Представитель столицы страны в финале легко справился с соперником. Хватило чуть больше минуты. Эта победа стала для Семенова уже шестой на чемпионатах России.

Очень хорошая организация, мне все понравилось. Получились все наши задумки с тренером. Получилось даже лучше, чем я до этого боролся с этим соперником. Выиграл досрочно и в первом периоде. Сергей Семёнов, победитель чемпионата России по греко-римской борьбе

Всего победителей выявляли в десяти весовых категориях. Претендентов на победу хоть отбавляй. Десятки регионов страны, сильнейшие спортсмены, которые пока не выступают на соревнованиях мирового уровня. Потому чемпионат России – едва ли не самый главный старт сезона. Одним из победителей стал Ауэз Гонибов из Краснодарского края. В 2021 он мог выступить в Уфе на первенстве мира. Тренировался в составе сборной, но наставники не включили его в команду.

Пока особых ощущений нет. На сборы поедем, посмотрим, может быть, что-то изменится. В этой встрече я очень сильно хотел реваншироваться, до этого я ему проиграл. Ауэс Гонибов, победитель чемпионата России по греко-римской борьбе

На масштабный спортивный форум приехали олимпийские чемпионы, победители мировых и европейских соревнований. В том числе триумфаторы сеульской Олимпиады 1988 года. 35-летию этих Игр и посвятили чемпионат России в Уфе. Башкортостан обладает большим опытом проведения соревнований по борьбе, в очередной раз доказав, что готов к стартам самого высокого уровня.

Увеличение в арифметической прогрессии школьников, студентов, которые могут заниматься спортом, в частности спортивной борьбой, – конечно, это планомерная программа и задача, которую ставит глава. Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России