«Салават Юлаев» обыграл соперников из Китая на своем льду

«Салават Юлаев» продолжает проводить матчи домашней серии. Сегодня уфимцы принимали «Куньлунь». Китайская команда уже упустила возможность попасть в плей-офф и сейчас не решает никаких турнирных задач.

В стартовой двадцатиминутке юлаевцы забросили две шайбы за 54 секунды. Отличились Алалыкин и Пименов. Но гости сумели перевести игру в овертайм. Сначала они забили гол в большинстве, а затем сравняли счет за две минуты до конца встречи.