В Уфе задержали подозреваемого в незаконной организации азартных игр

Проведение азартных игр уфимец организовал в декабре 2021 года. Арендовал помещения и закупил игровое оборудование, в котором установил программы, принадлежащие другой компании, тем самым нарушив авторские права правообладателя. Подпольные заведения открывались каждый день во время обеда и работали до последнего посетителя. Пускали туда только проверенных клиентов и по предварительному звонку. Примерный ежедневный доход варьировался от 50 до 200 тысяч рублей. Предварительно, сумма ущерба, причиненная правообладателю программных обеспечений составила более 5 миллионов рублей.