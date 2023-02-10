За получение взятки в крупном размере осудили экс-заместителя главы района Башкирии

Суд вынес приговор экс-заместителю главы Краснокамского района Башкирии за получение взятки в крупном размере. Об этом рассказали в пресс-служба СУ СКР по РБ.

Как установлено следствием, подсудимый потребовал от индивидуального предпринимателя взятку в размере 200 тыс. рублей за беспрепятственный вывоз 2000 кубометров песка с территории Краснокамского района в нарушении установленного законом порядка, из расчета по 100 рублей за 1 кубометр, а также за общее покровительство деятельности предпринимателя.

Следователи совместно с сотрудниками МВД задержали чиновника с поличным 20 сентября прошлого года при получении первой части взятки в размере 15 тысяч рублей.

Свою вину подсудимый признал частично. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы, оштрафовал на 1 млн рублей, а также на три года запретил занимать должности муниципальных и государственных органах, которые связаны с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций.