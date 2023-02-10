В Башкирии «смотрящий за городом» хотел отобрать бизнес у предпринимательницы

По имеющимся данным, в апреле 2020 года злоумышленник получил криминальный статус и признание в уголовной среде в качестве «смотрящего за городом». Начиная с этого времени, подозреваемый обязывал всех лиц, причастных к преступной среде, имеющих более низкие криминальные статусы, подчиняться его воле, a также назначал приближенных ему лиц. Белебеевец решал конфликты и споры между лицами, придерживающимися криминальной идеологии, организовал сбор денежных средств – «общак», контролировал соблюдение криминальных правил и традиций.

пресс-служба МВД по РБ