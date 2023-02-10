В Башкирии «смотрящий за городом» хотел отобрать бизнес у предпринимательницы

В отношении 33-летнего жителя Белебея возбудили уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Ранее злоумышленник пытался пытался отобрать бизнес у предпринимательницы, сообщили в пресс-служба МВД по РБ.

Фото №1 - В Башкирии «смотрящий за городом» хотел отобрать бизнес у предпринимательницы

Правоохранители в ходе мероприятий по борьбе с организованной преступностью выявили руководителя уголовно-преступной среды. Им оказался 33-летний мужчина, ранее заключенный под стражу, который обвиняется в вымогательстве. С 2021 по 2022 год он вместе с сообщниками пытался отобрать бизнес 48-летней женщины, которая занималась пассажирскими перевозками.

По имеющимся данным, в апреле 2020 года злоумышленник получил криминальный статус и признание в уголовной среде в качестве «смотрящего за городом». Начиная с этого времени, подозреваемый обязывал всех лиц, причастных к преступной среде, имеющих более низкие криминальные статусы, подчиняться его воле, a также назначал приближенных ему лиц. Белебеевец решал конфликты и споры между лицами, придерживающимися криминальной идеологии, организовал сбор денежных средств – «общак», контролировал соблюдение криминальных правил и традиций.

пресс-служба МВД по РБ

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.

Фото: УФСБ по РБ.

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