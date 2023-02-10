В Башкирии «смотрящий за городом» хотел отобрать бизнес у предпринимательницы

В отношении 33-летнего жителя Белебея возбудили уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Ранее злоумышленник пытался пытался отобрать бизнес у предпринимательницы, сообщили в пресс-служба МВД по РБ.
Правоохранители в ходе мероприятий по борьбе с организованной преступностью выявили руководителя уголовно-преступной среды. Им оказался 33-летний мужчина, ранее заключенный под стражу, который обвиняется в вымогательстве. С 2021 по 2022 год он вместе с сообщниками пытался отобрать бизнес 48-летней женщины, которая занималась пассажирскими перевозками.
Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.
Фото: УФСБ по РБ.