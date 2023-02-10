Появились подробности пожара в кафе Уфы

Вчера, девятого февраля, в уфимском кафе "Рахат" произошел пожар, в результате которого пострадали пять человек. Всех пострадавших доставили в ожоговое отделение больницы, сообщили в пресс-службе Минздрава РБ.
Двое находятся в крайне тяжелом состоянии, им проведена лечебная и диагностическая бронхоскопия. Один пациент в тяжелом состоянии, еще двое в состоянии средней тяжести. Лечение оказывается в полном объеме, проводятся противошоковые мероприятия.
Будет дана оценка соблюдению законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, за ходом и результатами доследственной проверки, организованной правоохранительным органом по данному факту, установлен контроль.
пресс-служба прокуратуры РБ
По предварительным данным, в кафе произошло резкая вспышка газо-воздушной смеси, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Дознавателями МЧС России проводится детальный осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего. К осмотру места пожара с целью фиксации криминалистически значимых признаков привлечены эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России. По предварительным данным, накануне в здание был привезен пропановый баллон объемом 50 литров, который находился в подвальном помещении. Пожару предшествовала резкая вспышка газо-воздушной смеси.
пресс-служба МЧС по РБ
В результате пожара пострадали 22-летний парень, двое 26-летних мужчин, 54-летний мужчина и 19-летняя девушка. Их доставили в больницу.