Появились подробности пожара в кафе Уфы

Будет дана оценка соблюдению законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, за ходом и результатами доследственной проверки, организованной правоохранительным органом по данному факту, установлен контроль.

пресс-служба прокуратуры РБ