В Уфе за взятку врача военно-врачебной комиссии заключили под стражу

В декабре 2021 года подсудимый получил 150 тысяч рублей от начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата республики за согласование медицинского освидетельствования о наличии заболеваний якобы хирургического профиля и категории годности по состоянию здоровья трех призывников.