В Уфе за взятку врача военно-врачебной комиссии заключили под стражу

В башкирской столице 57-летнего врача военно-врачебной комиссии обвиняют в получении взятки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.
В декабре 2021 года подсудимый получил 150 тысяч рублей от начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата республики за согласование медицинского освидетельствования о наличии заболеваний якобы хирургического профиля и категории годности по состоянию здоровья трех призывников.
После получения денег врач ВВК выдал заключение об обоснованности установленных диагнозов и вынесенных экспертных заключений хирургами призывных комиссий военкомата Калининского и Орджоникидзевского районов Уфы.
Согласно постановлению суда, обвиняемый заключен под стражу до шестого апреля 2023 года.