В зоне проведения СВО погиб 35-летний доброволец из Башкирии Алмаз Мусин

В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Бакалинского района Башкирии Алмаз Мусин. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях глава муниципалитета Александр Андреев.
Мужчина родился в 1987 году в селе Старокатаево. Окончил Бакалинское профтехучилище, отслужил в армии. Мужчина занимался строительно-ремонтными работами, создал семью, вместе с супругой воспитывал двоих детей.
В июле 2022 года Алмаз Мусин направился в зону проведения специальной военной операции добровольцем в составе батальона им. А. Доставалова.
Редакция bash.news выражает соболезнования родным и близким Алмаза Мусина