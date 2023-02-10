В зоне проведения СВО погиб 35-летний доброволец из Башкирии Алмаз Мусин

В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Бакалинского района Башкирии Алмаз Мусин. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях глава муниципалитета Александр Андреев.

Мужчина родился в 1987 году в селе Старокатаево. Окончил Бакалинское профтехучилище, отслужил в армии. Мужчина занимался строительно-ремонтными работами, создал семью, вместе с супругой воспитывал двоих детей.

В июле 2022 года Алмаз Мусин направился в зону проведения специальной военной операции добровольцем в составе батальона им. А. Доставалова.

Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким. Память о нем навсегда останется в наших сердцах. Александр Андреев, глава муниципалитета