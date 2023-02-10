В Уфе по факту обнаружения ребенка в снегу прокуратура проводит проверку

По факту обнаружения ребенка в снегу уфимская прокуратура организовала проверку. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Вопиющий случай произошел четвертого февраля в Уфе на улице Розы Люксембург. Нетрезвая женщина возвращалась домой от гостей и по пути уронила свою годовалую дочь в снег.
Местный житель услышал под окнами детский плач, спустился вниз вместе с другом и братом и увидел ужасающую картину: на дороге сидела женщина, а в сугробе лежал ребенок без одежды.
Замёрзшую кричащую девочку мужчины сразу завернули в куртку и убежали домой, перепрыгивая через сугробы и заборы. Дома уфимец, отец двоих детей, укутал ребёнка в халат и попытался отогреть.
Приехавшие на место инцидента медики увезли малышку в реанимацию с ОРЗ и переохлаждением.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, расследование которого находится на особом контроле. В настоящее время устанавливаются все детали случившегося.