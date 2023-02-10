В Башкирии осудят 23-летнего парня, убившего пропавшую 19-летнюю девушку

В Башкирии завершено расследование уголовного дела по факту гибели 19-летней Ксении М. Девушка исчезла летом 2022 году, а спустя три недели ее тело было найдено в поле: на теле жительницы Салавата были обнаружены следы ножевого ранения.
Оказалось, что девушку убил 23-летний парень, с которым она познакомилась в интернете. По словам парня, убил Ксению он из-за неприязни ко всему женскому полу: у жителя Салавата не сложились отношения с бывшей девушкой.
По версии следствия, потерпевшая познакомилась с мужчиной через социальные сети около полутра месяцев назад до гибели. 7 июля 2022 года он пригласил девушку на природу под предлогом собрать клевер. Пара выехала на автомобиле злоумышленника в поле в Стерлитамакский район вблизи деревни Новофедоровское. Когда они собрались возвращаться назад, злоумышленник достал нож и ударил им в грудь девушке. От полученного ранения она скончалась на месте. После этого он спрятал тело, накрыв стеблями растений и скрылся. Чтобы усыпить бдительность близких, мужчина первое время переписывался с матерью и подругой потерпевшей с ее телефона, однако, впоследствии избавился от него.
Обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.