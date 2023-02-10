В Башкирии при пожарах в домах погибли двое мужчин

В Башкортостане при пожарах в домах погибли двое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

В Зилаирском районе Башкирии спасатели обнаружили сгоревшее домашнее имущество и повреждение полов. Местные жители здесь же нашли тело 63-летнего мужчины. На момент обнаружения трупа горение отсутствовало.

Еще одно тело мужчины на месте пожара было найдено в селе Нижнеарметово Ишимбайского района Башкирии. В результате пожара в бревенчатом доме на улице Базарной погиб 84-летний мужчина.

В настоящее время устанавливаются все детали случившегося.