Стало известно, в каких домах в Уфе отключат воду на следующей неделе

На сайте предприятия «Уфаводоканал» был опубликован список отключения воды в домах на следующей неделе.
13 февраля с 10:00 до 22:00 в Калининском районе без холодной воды останутся жильцы домов на ул. Транспортной, 30/5 и на ул. Мушникова, 2, 2/1, 4, 10.
14 февраля в Советском районе с 10:30 до 22:30 холодной и горячей воды не будет в домах на ул. Степана Злобина, 5/1, 7, 9, 11, 15; ул. Баргузинской, 6, 19/1 и на ул. Минигали Губайдуллина, 17/3.
16 февраля с 10:00 до 20:00 запланировано отключение холодной воды в Калининском районе Уфы на ул. Мушникова, 9/3, 9/4, 11.