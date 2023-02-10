Стало известно, в каких домах в Уфе отключат воду на следующей неделе

14 февраля в Советском районе с 10:30 до 22:30 холодной и горячей воды не будет в домах на ул. Степана Злобина, 5/1, 7, 9, 11, 15; ул. Баргузинской, 6, 19/1 и на ул. Минигали Губайдуллина, 17/3.