Спасатели Уфы пришли на помощь мужчине, который застрял в лифте

9 февраля в Кировском районе Уфы помощь спасателей потребовалась местному жителю, который застрял в лифте.

В многоэтажном доме по улице Октябрьской Революции зафиксировали задымление в подъезде. По предварительной информации, мог оборваться трос лифта. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и представители лифтовой компании.

Специалисты оценили обстановку и убедились в отсутствии признаков горения. Сам лифт застрял между 9 и 10 этажами. В нём застрял мужчина. Спасатели помогли уфимцу и вызволили из западни.

Сейчас лифт работает в штатном режиме.