В Башкирии на рабочем месте внезапно скончались четыре сотрудника

По данным ведомства, нормальная продолжительность рабочего времени — 40 часов в неделю. Есть сокращённая — для определённых категорий работников. Важно запомнить, что при любой продолжительности рабочей недели положен непрерывный еженедельный отдых не менее 42 часов (для водителей — не менее 45 часов). Работа без выходных — это нарушение. Она допускается только в исключительных случаях. Но работодатели часто пренебрегают данным правилом. Здесь важно знать, что согласно ст. 113 Трудового кодекса привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с письменного согласия сотрудников.