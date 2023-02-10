В Башкирии на рабочем месте внезапно скончались четыре сотрудника

Гострудинспекция Башкирии рассказала о четырёх несчастных случаях. Сотрудники предприятий внезапно скончались прямо на рабочем месте.

Фото №1 - В Башкирии на рабочем месте внезапно скончались четыре сотрудника

Только на прошлой неделе зафиксировали четыре случая, так называемой, «естественной смерти» на рабочем месте. Резкое ухудшение самочувствия испытали 57-летний слесарь-трубопроводчик, 52-летний электрогазосварщик, 33-летний водитель автомобиля и 30-летний грузчик.

В 2022 году из 109 несчастных случаев на рабочем месте в 53 причиной смерти стали не производственные травмы, а проблемы со здоровьем.

Вот так выглядит недельная статистика по летальным исходам в связи с «резким ухудшением самочувствия». И очень трудно остаться равнодушным к этому. Ничего естественного в ситуации, когда работник внезапно скончался во время выполнения своих трудовых обязанностей, конечно же, нет.

пресс-служба Гострудинспекции РБ 

По данным ведомства, нормальная продолжительность рабочего времени —  40 часов в неделю. Есть сокращённая — для определённых категорий работников. Важно запомнить, что при любой продолжительности рабочей недели положен непрерывный еженедельный отдых не менее 42 часов (для водителей — не менее 45 часов). Работа без выходных — это нарушение. Она допускается только в исключительных случаях. Но работодатели часто пренебрегают данным правилом. Здесь важно знать, что согласно ст. 113 Трудового кодекса привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с письменного согласия сотрудников.

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