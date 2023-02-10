В Башкирии 43-летний мужчина убил пенсионера и лег спать у него дома

В Белебеевском районе Башкирии 43-летний мужчина до смерти избил 88-летнего пенсионера. Тело мужчины обнаружил его сын, который пришел проведать отца, беспокоясь за него.

Фото №1 - В Башкирии 43-летний мужчина убил пенсионера и лег спать у него дома

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Башкирии, трагедия произошла в апреле минувшего года в Приютово. Обвиняемый пришел в гости к своей знакомой, которая пожаловалась на своего соседа сверху. По ее словам, пенсионер сильно шумел по ночам и не давал спать.

Мужчина решил выяснить отношения с шумным соседом, поговорив с ним, он вернулся обратно к знакомой, однако, женщина не пустила его, сославшись на то что уже поздно и ее дети уже спят, при этом, она отказалась отдавать куртку и обувь гостя. Мужчина вернулся к пожилому соседу и попросил одолжить ему куртку и обувь, а когда тот отказал ему, то попросился к нему переночевать, однако сосед был против и попытался выгнать незваного гостя.

пресс-служба СУ СК России по Коми

Как следует из материалов дела, во время конфликта обвиняемый нанес 88-летнему потерпевшему множественные удары по голове и другим частям тела руками и ногами, после чего лег спать у него дома. Через полтора часа злоумышленник проснулся, взял плащ потерпевшего и ушел к себе домой. Плащ потерпевшего мужчина выбросил во дворе своего дома, на следующий день он был обнаружен сотрудниками полиции на том же месте.

Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу

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