В Башкирии 43-летний мужчина убил пенсионера и лег спать у него дома

Мужчина решил выяснить отношения с шумным соседом, поговорив с ним, он вернулся обратно к знакомой, однако, женщина не пустила его, сославшись на то что уже поздно и ее дети уже спят, при этом, она отказалась отдавать куртку и обувь гостя. Мужчина вернулся к пожилому соседу и попросил одолжить ему куртку и обувь, а когда тот отказал ему, то попросился к нему переночевать, однако сосед был против и попытался выгнать незваного гостя.

пресс-служба СУ СК России по Коми