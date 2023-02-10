В Башкирии 43-летний мужчина убил пенсионера и лег спать у него дома

В Белебеевском районе Башкирии 43-летний мужчина до смерти избил 88-летнего пенсионера. Тело мужчины обнаружил его сын, который пришел проведать отца, беспокоясь за него.
Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Башкирии, трагедия произошла в апреле минувшего года в Приютово. Обвиняемый пришел в гости к своей знакомой, которая пожаловалась на своего соседа сверху. По ее словам, пенсионер сильно шумел по ночам и не давал спать.
Как следует из материалов дела, во время конфликта обвиняемый нанес 88-летнему потерпевшему множественные удары по голове и другим частям тела руками и ногами, после чего лег спать у него дома. Через полтора часа злоумышленник проснулся, взял плащ потерпевшего и ушел к себе домой. Плащ потерпевшего мужчина выбросил во дворе своего дома, на следующий день он был обнаружен сотрудниками полиции на том же месте.
Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу