В Башкирии коронавирусом переболели 350 тысяч человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.
За последние сутки коронавирус выявили у 12 392 человек (22 047 525), выздоровели – 7503 (21 417 631), скончались – 37 (395 484), госпитализированы – 1358.
В Башкирии коронавирус выявили у 229 человек (349 952), выздоровели – 153 (342 028), госпитализированы – 36. За всё время пандемии скончались уже 5996 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано около 350 тысяч случаев новой коронавирусной инфекции.
В стационарах сейчас находятся 157 пациентов, из которых 132 — пожилые люди. Лечатся на дому 1743 человека. Из них 531 пациент старше 60 лет.