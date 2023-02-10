В Башкирии коронавирусом переболели 350 тысяч человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

В Башкирии коронавирус выявили у 229 человек (349 952), выздоровели – 153 (342 028), госпитализированы – 36. За всё время пандемии скончались уже 5996 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано около 350 тысяч случаев новой коронавирусной инфекции.