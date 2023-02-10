В Уфе мужчина «заминировал» отдел полиции

За совершение административного правонарушения по ст. 20.1. КоАП РФ «Мелкое хулиганство» в Отдел полиции №4 Управления МВД России по г. Уфе был доставлен житель Уфы. В дальнейшем мужчина осуществил телефонный звонок с ложным сообщением о нахождении в здании отдела опасного предмета. По данному факту в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ, он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

пресс-служба МВД по РБ