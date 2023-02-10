В Уфе мужчина «заминировал» отдел полиции

В Ленинском районе Уфы перед судом предстал 47-летний местный житель. Его обвинили в заведомо ложном сообщении о минировании здания.

Фото №1 - В Уфе мужчина «заминировал» отдел полиции

9 февраля мужчина находился в камере отдела полиции. Со своего личного телефона он позвонил в службу 102 и сообщил о заложенном в отделе взрывном устройстве. Конечно, информация оказалась заведомо ложной.

В судебном заседании обвиняемый и его защитник не возражали против удовлетворения ходатайства следователя. Суд его удовлетворил, постановив избрать в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 9 апреля.

Пресс-служба МВД региона прокомментировала случившееся. 

За совершение административного правонарушения по ст. 20.1. КоАП РФ «Мелкое хулиганство» в Отдел полиции №4 Управления МВД России по г. Уфе был доставлен житель Уфы. В дальнейшем мужчина осуществил телефонный звонок с ложным сообщением о нахождении в здании отдела опасного предмета. По данному факту в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ, он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

пресс-служба МВД по РБ 

Фото: пресс-служба Ленинского межрайонного суда г. Уфы. 

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