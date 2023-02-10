В Уфе мужчина «заминировал» отдел полиции

В Ленинском районе Уфы перед судом предстал 47-летний местный житель. Его обвинили в заведомо ложном сообщении о минировании здания.
9 февраля мужчина находился в камере отдела полиции. Со своего личного телефона он позвонил в службу 102 и сообщил о заложенном в отделе взрывном устройстве. Конечно, информация оказалась заведомо ложной.
В судебном заседании обвиняемый и его защитник не возражали против удовлетворения ходатайства следователя. Суд его удовлетворил, постановив избрать в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 9 апреля.
Пресс-служба МВД региона прокомментировала случившееся.
Фото: пресс-служба Ленинского межрайонного суда г. Уфы.