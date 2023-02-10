В Уфе водители дорогостоящих иномарок накопили более 100 штрафов за нарушение правил

В Уфе водители дорогостоящих иномарок умудрились накопить более 100 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

9 февраля сотрудники ГИБДД республики остановили на проспекте Октября «Ауди», за рулём которого находилась 36-летняя жительница Уфы. Оказалось, собственник автомобиля – 53-летний мужчина – накопил штрафы и налоги на общую сумму 208 тысяч рублей. При этом 191 из них – за нарушения ПДД.

Ещё одного злостного неплательщика штрафов остановили на улице Рихарда Зорге. 35-летний владелец «БМВ» имел налоговую задолженность на 182 тысячи рублей. Из них 139 — за правонарушения в области дорожного движения.

Автомобили неплательщиков были помещены на специализированную стоянку.