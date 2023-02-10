Врачи Башкирии спасли жизнь малыша с редким генетическим заболеванием

Специалисты РКЦ под руководством заведующего отделением Дмитрием Онеговым провели операцию и установили протез митрального клапана. После операции ребенок почувствовал себя хорошо. Ему была назначена антикоагулянтная терапия. Он был выписан под наблюдение врачей по месту жительства. Однако недавно ребенок перенес вирусную инфекцию, и его хрупкое здоровье вновь пошатнулось. В частности, у мальчика возникло кровотечение в колене и ЖКТ. Маму с ребенком вновь направили в кардиоцентр, где была изменена схема лечения. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.