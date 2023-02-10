В Уфе готовятся отметить 150-летие Фёдора Шаляпина

Представители оргкомитета рассказали о том, какие мероприятия ожидаются. 13 февраля в Национальном музее откроется выставка «Шаляпин в Уфе. История великого дебюта». А вечером на сцене театра оперы и балета пройдет гала-концерт, где арии и романсы великого певца исполнят именитые басы не только Башоперы, но солисты Мариинского и Большого театров. Конкурсы, творческие вечера и фестивали в честь Шаляпина будут идти на протяжении года.