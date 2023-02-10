В Уфе готовятся отметить 150-летие Фёдора Шаляпина

13 февраля в России будет отмечаться 150-летие со дня рождения Фёдора Шаляпина. В Башкортостане 2023-й будет посвящен празднованию юбилея великого русского баса. Сегодня в Башкирском государственном театре оперы и балета прошла пресс-конференция.
Представители оргкомитета рассказали о том, какие мероприятия ожидаются. 13 февраля в Национальном музее откроется выставка «Шаляпин в Уфе. История великого дебюта». А вечером на сцене театра оперы и балета пройдет гала-концерт, где арии и романсы великого певца исполнят именитые басы не только Башоперы, но солисты Мариинского и Большого театров. Конкурсы, творческие вечера и фестивали в честь Шаляпина будут идти на протяжении года.
В ноябре артисты Башоперы представят премьеру постановки, в которой главными героями будут Фёдор Шаляпин и композитор Сергей Рахманинов. Также сегодня в почтовый оборот поступила марка к юбилею певца.
В торжественной обстановке специальным штемпелем прошло гашение первых марок. Эти конверты войдут в число экспонатов будущего музея Федора Шаляпина, открытие которого планируется к юбилею Уфы.