Как выбрать вуз в Башкортостане?

Какой вуз выбрать? Какая профессия будет высокооплачиваема через 5 лет? И как скоро следуя за новыми открытиями в науке и новыми производствами будет меняться наша жизнь? В этом репортаже мы расскажем, что нового происходит в науке и системе высшего образования Башкортостана.

При поддержке Роснефти в здании горно-нефтяного факультета УГНТУ провели модернизацию. 5 этажей комплекса площадью 6 тыс. кв. м. оснастили по последнему слову техники. Открыли центр - в декабре 2022 года.

Ежегодно здесь будут учиться 800 студентов и аспирантов. Переходя от цифровых тренажеров к более сложным задачам и работе с реальным оборудованием.

Первое занятие. за пультом буровика - преподаватель. чтобы сдать зачет, студенты должны повторить все операции без ошибок.

Получить диплом горного факультета УГНТУ – это заявка на хорошую карьеру не только в России. Именно поэтому здесь так много студентов из других стран. Нянга Криштовау, приехал из Анголы. До этого 10 лет работал в международной нефтедобывающей компании в 4 странах мира.

Сердце научно-образовательного центра - действующая буровая установка. Под ней скважина глубиной 200 метров. Сейчас мы видим процесс извлечения свечей - буровых труб.

Все оборудование соответствует современным стандартам нефтедобычи. Например, гидравлический буровой ключ с программным управлением производят в Салавате. Оператор следит за моментом свинчивания резьбовых соединений.

Вектор образования в УГНТУ - корпоративные группы совместные с индустриальными партнерами. Это значит, что до 90% студентов знают, где будут работать после получения диплома.

Адаптируют образование под передовые компании в отрасли и в Башкирском государственном аграрном университете. В каждом таком инкубаторе дозревает до 25 будущих телят. Встроенная камера следит за развитием эмбрионов. Они – результат клоновой селекции.

Такой способ разведения пород крупно-рогатого скота - серьезный шаг к импортозамещению. Тема настолько актуальна, что в августе 2022 года в центре прогрессивных технологий Башкирского государственного аграрного университета побывали Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и Глава Башкортостана Радий Хабиров.

И если связь с ведущими сельхозпредприятиями наладят, в будущем Башкортостан может стать центром по производству эмбрионов для молочного животноводства и за пределами республики.

5 сортов картофеля, Башкирский лук “Иглинский-2”, яровая пшеница “Ватан” и “Салават Юлаев” - выведение районированных сельхозкультур еще один важный проект для нашей страны. В Аграрном университете за 5 лет запатентовали 11 новых сортов, 5 из них находятся на государственных испытаниях и еще 50 генетических линий проходят отбор. Оснащение лабораторий позволяет экономить самый ценный ресурс - время.

Погрузиться в науку ребятам помогают гранты из бюджета Республики Башкортостан для молодых ученых и педагогов вузов региона.

В 2022 году эту господдержку получили 325 сотрудников. Часть - 81 человек благодаря этому смогли улучшить свои жилищные условия. Среди них Рафик Еникеев. В свои 30 лет он уже кандидат сельхознаук, председатель профкома студентов и аспирантов и старший преподаватель кафедры почвоведения, агрохимии и точного земледелия БГАУ.

Второе направление грантовой поддержки молодых ученых в Башкортостане - стажировки в ведущих научных центрах России. Этим гордятся уже 251 сотрудник вузов. Домой ребята возвращаются с новыми навыками и знаниями.

Сейчас Анна Киселева работает над технологией микроклонального размножения триплоидной осины. Эта древесная порода отличается высоким качеством древесины и быстрым ростом. Именно поэтому Аграрный университет ведет это исследование вместе с командой проекта Карбонового Полигона в Башкортостане. Ведь такая осина может рассматриваться, как порода депонирующая парниковые газы.

В БГАУ есть центр прогрессивных технологий в области генетики и эмбриологии по серийному производству эмбрионов элитных пород скота молочного направления продуктивности

Районированные сорта – это те сорта, которые по результатам государственного сортоиспытания рекомендованы для возделывания в определенном агроклиматическом регионе

Триплоидная осина отличается большим количеством хромосом, быстрым ростом, более прямым и ровным стволом, белой древесиной, устойчивостью к насекомым и сердцевинной гнили.

Такой синергии между разными вузами удалось достичь благодаря работе НОЦ. Команда проекта за три года работы добилась участия вузов и научных центров Башкортостана во всех ключевых проектах поддержки министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

В 2020 году Совет научно-образовательных центров утвердил победителей конкурсного отбора регионов – Евразийский НОЦ получил федеральный статус мирового уровня и субсидию на развитие. Проект призван объединить науку, высшее образование и производство. В Евразийский НОЦ (Научно-образовательный центр) вошли 6 университетов; 3 научные организации и 26 предприятий реального сектора экономики.

Сегодня в Передовой инженерной школе “Моторы будущего” работают 150 молодых специалистов, ребята решают реальные задачи российский авиации и получают зарплату. Для многих это и работа и хобби и тема будущего диплома. Например Рафаэль – учится в магистратуре, собирать беспилотники его увлечение с младших курсов.

Беспилотные летательные аппараты, высокоэффективные силовые установки, агрегаты и их системы для авиации, двигатели для электромобилей – это лишь часть того, над чем сегодня работают ученые Передовой инженерной школы “Моторы будущего”.

Попасть в эту передовую инженерную школу можно уже в 2023 году – сдать ЕГЭ и поступить на специалитет или пойти по одному из направлений кафедры электромеханики в магистратуру. Отбор серьезный и конкуренты со всей России. Магистрантов ждет экзамен и собеседование. Но уже с первого дня инженеры получают знания, навыки и работу у индустриальных партнеров Передовой инженерной школы.

Еще одна точка притяжения инноваций - научно-производственная ассоциация «Технопарк авиационных технологий». Здесь результаты научно-исследовательских работ доводят до опытно-промышленных технологий с целью внедрения в производство. Один из проектов – модернизация электроэррозионных станков для индустриальных предприятий. Второй вектор работы – разработка и изготовление станков для предприятий машиностроительной отрасли.

В научно-производственной ассоциации «Технопарк авиационных технологий» реализуют проект «ОДК-УМПО» по поддержке и продвижению инновационных разработок от идеи до серийного выпуска продукции

Модернизация – это решение проблемы физического и морального износа станков. И каждый конкретный станок - это отдельный проект, требующий индивидуального подхода для решения инженерных задач. Результат – увеличение срока службы дорогого оборудования и возможность задействовать его на современном производстве.

Среди сотрудников много молодых специалистов. Здесь они могут повысить квалификацию на курсах и освоить важные для инженера навыки.

Одна из задач университетской науки - это создание наукоемких технологий для индустриальных партнеров. Такой проект сейчас реализуют на кафедре геофизики УУНиТ. Здесь собрали экспериментальную установку, которая позволяет исследовать (изучать) поток жидкости и газа в модели скважины. Данные важны, чтобы адаптировать разрабатываемые программные продукты, которые будут анализировать техническое состояние и дебит скважины.

Помимо программного продукта ученые разработали и скважинный аппарат. Опытный образец уже прошел первые испытания. Технология позволит ученым диагностировать состояние скважины и пласта.

Технология интересна для анализа старых месторождений и трудноизвлекаемых запасов. Особый интерес – у индустриального партнера

В 2021 году на базе научно-образовательных учреждений НОЦ создали 6 молодежных лабораторий. Одна из них – на биологическом факультете Уфимского университета науки и технологий. Здесь занимаются популяционной и медицинской генетикой.

Руководитель молодежной лаборатории НОЦ - Дарья Прокофьева, она победитель — федеральных грантов. Ее научные работы направлены на развитие персонализированной медицины в онкологии.

88% сотрудников здесь младше 39 лет. Ученые подают заявки и на другие гранты. Цель – после окончания конкурсного финансирования выйти на самоокупаемость. Ведь исследования, которые здесь проводят, в будущем могут улучшить диагностику и эффективность лечения рака.

Все мы с детства знаем, что лес - это легкие нашей планеты. Карбоновые полигоны призваны доказать, что это так. Ведь задача ученых сегодня достоверно измерить сколько углекислого газа растения поглощают и усваивают под действием солнечного света. Это важно, чтобы оценить, какую роль играют экосистемы нашей страны нейтрализуя воздействие выбросов парниковых газов промышленных предприятий.

Леса, степи, пашни, залежные земли и болота - Евразийский карбоновый полигон в Башкортостане охватывает семь научных площадок в наиболее типичных для республики экосистемах. На них ученые Центра технологий декарбонизации УГНТУ проводят точную оценку объемов углекислого газа, который поглощают растения, почва, водоемы. Эти исследования часть крупного федерального проекта, в рамках которого аналогичные задачи решают в других регионах России. Реализовать проект Карбонового полигона в Башкортостане удалось благодаря инициативе руководителя региона. Проект обсуждали на встрече Президента России Владимира Путина с Главой Башкортостана Радием Хабировым, которая состоялась в Абзелиловском районе республики в августе 2021 года.

Карбоновый полигон позволит Башкортостану занять лидирующие позиции в новой низкоуглеродной экономике, цель которой углеродная нейтральность территорий это значит снизить концентрацию парниковых газов в атмосфере до уровня неиндустриального периода.

Результаты проекта в будущем позволят сократить выбросы парниковых газов и будут полезны для сдерживания глобального потепления климата.

Научные задачи, которые ставит перед собой команда проекта - имеют важный экономический эффект. Ведь торговые ограничения для товаров с высоким углеродным следом - угроза для Российского экспорта.

Для этого на базе оператора карбонового полигона УГНТУ создали специальные образовательные программы.

В проект карбонового полигона вовлечены все ключевые научные центры Башкортостана, которые занимаются климатом. Вовлечены и лаборатории БГПУ им. Акмуллы.

Работа идет в тесной связи и с системой геопарков ЮНЕСКО.

Наука в Башкортостане решает задачи промышленности не только в вузах. В Уфе в Институте проблем сверхпластичности металлов РАН разработали лопатку для первого турбовентиляторного двигателя современной России – ПД-14. Разработка этого двигателя - была стратегической задачей для гражданской авиации. И ученые справились с ней. Провели полный цикл исследований металлов – от моделирования формы лопатки до выплавки и обработки.

Растягивают, сжимают, проверяют на ударную вязкость, разрушение и усталость металла в группе механических испытаний института. Условия работы детали, температура и нагрузка – всё это измеряют здесь. Например, одна деталь из титана может пройти до 1,5 млн циклов нагружений прежде чем даст трещину.

Технологией создания полой титановой лопатки для передовых авиадвигателей обладают всего 2 страны в мире – одна из них Россия. На западе её производят в 4 операции, а в Институте проблем сверхпластичности металлов РАН – в 2. Значит быстрее и дешевле.

Новая стратегическая задача института – разработать материалы, конструкцию и технологию производства интерметаллидной лопатки для двигателя сверхбольшой тяги до 40 тонн - ПД-35.

В минувшем году уфимский федеральный исследовательский центр российской академии наук вошел в тройку лидеров по объему получения средств. Теперь здесь обновят парк научного оборудования на 340 млн рублей. Один из важных для Башкортостана проектов УФИЦ РАН - лаборатория молекулярно-генетической экспертизы пчел. уникальный проект для нашей страны

Все эти достижения вывели Башкортостан на 4-е место в Национальном рейтинге научно-технологического развития. Республика обошла многие научные центра, которые традиционно считаются лидерами отрасли.

Для того, чтобы больше школьников мечтали стать учеными, с 2021 года на основании указа Главы Республики Башкортостан запущена программа поддержки школьных инициатив и развития пред университетской подготовки. В 2022 году победителями конкурсного отбора стали 65 школ по всей республике, 5 из которых получили субсидии на создание предуниверсариев, школьных лабораторий и специальных классов. Так, например, в уфимском лицее № 106 с декабря уроки биологии, химии и физики у старшеклассников проходят в новой лаборатории.

Каждый из предуниверсариев курирует один из ведущих вузов республики. В медицинском классе лицея 106 обучение ведется под руководством БГМУ. Преподаватели вуза регулярно проводят занятия для учеников, ребята проходят практику в самом университете. Так школа предлагает ученикам профильную подготовку еще до поступления в ВУЗ.

Но самое интересное начинается в университете. Лаборатория клеточных технологий Башкирского государственного медицинского университета. Здесь работают над методами восстановления роговицы. Это может понадобиться в случае повреждения, когда своих регенеративных возможностей не хватает и есть риск утратить зрение.

Оснастить лабораторию клеточных технологий, реактивы и приборную базу удаётся благодаря программе “Приоритет - 2030”. А технология восстановления роговицы – часть новых проектов, которые скоро будут развиваться в рамках офтальмологического кластера. Он объединяет опыт института глазных болезней и всероссийского центра глазной и пластической хирургии. Оба учреждения теперь – часть БГМУ.

Вместе с программой “Приоритет 2030” в лабораториях медуниверситета появились новые научные сотрудники.

Молодые ученые под руководством старших коллег работают над проектом методов диагностики коронавирусной инфекции. До проявления тяжелых форм течения заболевания врачи смогут понимать, как отреагирует организм на вирус. Сегодня здесь анализируют данные, собранные во время пика заболеваемости COVID - 19.

Скоро наука будущего в Башкортостане получит новое пространство для инноваций. В Уфе строят Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ мирового уровня, в который вложат порядка 26,9 млрд руб. инвестиций, из которых более 40 процентов — федеральные (11,7 млрд руб.).

Художественный образ жилых корпусов кампуса – прототип образа цветка курай, символа Башкортостана. Аудиторно-лабораторный блок - стилобат – олицетворяет корневую систему, стабильность и монументальность науки. Проект был презентован на Питерском международном экономическом форуме в мае 2022 года.

Статус кампуса мирового уровня это соответствующие технологии проектирования и строительства. И новая инфраструктура, где будет проходить полный цикл от идеи - до продукта.