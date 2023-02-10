Молочная ферма и детский лагерь: Радий Хабиров посетил с рабочей поездкой Илишевский район

В Илишевском районе построят молочную ферму – инвестиционный проект стоимостью 1,3 млрд рублей. Сегодня площадку будущего комплекса осмотрел Глава Башкортостана во время рабочей поездки. Радий Хабиров также ознакомился с ходом строительства новых корпусов в районном детском лагере и посмотрел, как школьники изучают боевую подготовку в недавно созданном кадетском классе.

Формальности практически позади. Осталась ещё одна экспертиза, после которой строители получат зелёный свет на создание животноводческого комплекса. Первую очередь – коровник на 600 голов – намерены завершить уже в этом году, после чего приступят ко второму этапу. 1200 буренок ежедневно будут давать 30 тонн молока. Глава Башкортостана поддержал планы аграриев.

Мы планомерно идём по пути индустриализации молочного производства. Недавно мы осмотрели один из крупнейших комплексов этого направления холдинга «ЭкоНива». Современные фермы – это нормальная организация труда, чётко выстроенные технологические процессы, большие объёмы переработки сырья. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сроки реализации впечатляют, если учесть, что соглашение о создании комплекса МТС «Центральная» подписала всего пару месяцев назад на Международной неделе бизнеса. После начала работы хозяйство объединят с действующей фермой на 900 коров, которая расположена на соседней площадке.

Ускоренными темпами строят и новые объекты на территории детского лагеря «Орленок». В учреждение вдохнули вторую жизнь несколько лет назад. Тогда Радий Хабиров распорядился сделать башкирский «Артек» тем местом, куда будут стремится попасть школьники со всей республики. Здесь уже построили бассейн и главный корпус, теперь появятся и быстровозводимые жилые сооружения. Лагерь стал круглогодичным. По словам руководства, здесь уже провели несколько различных тематических смен.

А вот в здании верхнеяркеевской четвертой школы строительные работы недавно завершились. Здесь делали капремонт по федеральной программе, после чего образовательное учреждение стало как новое. На укрепление материально-технической базы направили более 120 млн рублей.

Глава Башкортостана осмотрел учебные классы, столовую, актовый зал и медпункт, в котором работает стоматологический кабинет. Педагоги рассказали, что после модернизации в школе стало комфортно работать и учиться. Недавно здесь открыли центр детских инициатив, где ребята занимаются авиамоделированием и знакомятся с беспилотной авиацией. Работает «Точка роста». А в 2020-м появились первые кадетские классы, названные в честь знаменитого уроженца Илишевского района – дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева.

В Илишевском районе по федеральной программе капремонта модернизировали три школы. В плане на этот год – ещё три учебных заведения. Радий Хабиров подчеркнул, что результаты заявочных кампаний во многом зависят от активности муниципалитетов.

Сегодня все понимают, что программа капремонта, которую инициировал Президент России Владимир Владимирович Путин, – одна из лучших инициатив в сфере среднего образования. В прошлом году мы отремонтировали 63 школы, в этом – ещё 77. Это значительная часть нашей школьной базы, которую мы приводим в порядок. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан