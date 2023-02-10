Молочная ферма и детский лагерь: Радий Хабиров посетил с рабочей поездкой Илишевский район

В Илишевском районе построят молочную ферму – инвестиционный проект стоимостью 1,3 млрд рублей. Сегодня площадку будущего комплекса осмотрел Глава Башкортостана во время рабочей поездки. Радий Хабиров также ознакомился с ходом строительства новых корпусов в районном детском лагере и посмотрел, как школьники изучают боевую подготовку в недавно созданном кадетском классе.
Формальности практически позади. Осталась ещё одна экспертиза, после которой строители получат зелёный свет на создание животноводческого комплекса. Первую очередь – коровник на 600 голов – намерены завершить уже в этом году, после чего приступят ко второму этапу. 1200 буренок ежедневно будут давать 30 тонн молока. Глава Башкортостана поддержал планы аграриев.
Сроки реализации впечатляют, если учесть, что соглашение о создании комплекса МТС «Центральная» подписала всего пару месяцев назад на Международной неделе бизнеса. После начала работы хозяйство объединят с действующей фермой на 900 коров, которая расположена на соседней площадке.
Ускоренными темпами строят и новые объекты на территории детского лагеря «Орленок». В учреждение вдохнули вторую жизнь несколько лет назад. Тогда Радий Хабиров распорядился сделать башкирский «Артек» тем местом, куда будут стремится попасть школьники со всей республики. Здесь уже построили бассейн и главный корпус, теперь появятся и быстровозводимые жилые сооружения. Лагерь стал круглогодичным. По словам руководства, здесь уже провели несколько различных тематических смен.
А вот в здании верхнеяркеевской четвертой школы строительные работы недавно завершились. Здесь делали капремонт по федеральной программе, после чего образовательное учреждение стало как новое. На укрепление материально-технической базы направили более 120 млн рублей.
Глава Башкортостана осмотрел учебные классы, столовую, актовый зал и медпункт, в котором работает стоматологический кабинет. Педагоги рассказали, что после модернизации в школе стало комфортно работать и учиться. Недавно здесь открыли центр детских инициатив, где ребята занимаются авиамоделированием и знакомятся с беспилотной авиацией. Работает «Точка роста». А в 2020-м появились первые кадетские классы, названные в честь знаменитого уроженца Илишевского района – дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева.
В Илишевском районе по федеральной программе капремонта модернизировали три школы. В плане на этот год – ещё три учебных заведения. Радий Хабиров подчеркнул, что результаты заявочных кампаний во многом зависят от активности муниципалитетов.
В целом по республике в 2023 году намерены обновить ещё 77 общеобразовательных учреждений. Это значительная часть школьной базы, которую власти поэтапно приводят в порядок.