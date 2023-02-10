Радий Хабиров встретился в Илишевском районе с семьями погибших участников СВО

В администрации Илишевского района Глава Башкортостана встретился с семьями погибших участников СВО. Марат Мустафин, Рустам Зиганшин, Ильгиз Сайфуллин, Эльвир Якупов и Альберт Абдуллин в составе различных воинских формирований защищали интересы страны в спецоперации. Радий Хабиров выразил соболезнования их родным, отметив, что погибшие были настоящими патриотами.

За проявленное мужество глава республики передал семьям героев ордена Шаймуратова. Родителям погибших бойцов он предложил пройти курс реабилитации в республиканском кардиоцентре, отметив, что для них разработана специальная программа.