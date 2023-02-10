25 спасателей-добровольцев из Башкирии помогают разбирать завалы после землетрясения в Турции

25 волонтеров из числа спасателей Башкортостана прибыли в Турцию и приступили к работе. Они оказывают помощь пострадавшим в результате сильнейшего землетрясения. Накануне Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что в Турцию отправились те добровольцы, кто имеет соответствующий опыт.

Специалисты из республики помогают в разборе завалов обрушившихся зданий, производят поиски людей, извлекают тела погибших. Они разделились на несколько групп. Работа ведется круглосуточно. В этом деле свою миссию исполняет и специально обученный пес Торин. Он пролезает в узкие пространства и сообщает, если обнаруживает раненых. Добровольцы работают в городе Кахраманмараш, который находится в горном районе и сильно пострадал от стихии.