25 спасателей-добровольцев из Башкирии помогают разбирать завалы после землетрясения в Турции

25 волонтеров из числа спасателей Башкортостана прибыли в Турцию и приступили к работе. Они оказывают помощь пострадавшим в результате сильнейшего землетрясения. Накануне Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что в Турцию отправились те добровольцы, кто имеет соответствующий опыт.

Специалисты из республики помогают в разборе завалов обрушившихся зданий, производят поиски людей, извлекают тела погибших. Они разделились на несколько групп. Работа ведется круглосуточно. В этом деле свою миссию исполняет и специально обученный пес Торин. Он пролезает в узкие пространства и сообщает, если обнаруживает раненых. Добровольцы работают в городе Кахраманмараш, который находится в горном районе и сильно пострадал от стихии.

Мы не смогли пройти мимо такой беды. Работаем в тяжелых условиях, в круглосуточном режиме. Надеемся, что все-таки получится найти под завалами живых людей и извлечь их.

Сергей Иванов, доброволец, начальник поисково-спасательного подразделения аварийно-спасательной службы Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ