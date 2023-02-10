В Уфе ансамбль песни и танца «Мирас» показал новое представление «Хазина»

Уфимский ансамбль песни и танца «Мирас» представил новое концертно-театрализованное представление «Хазина». В репертуаре – номера, которые отражают многообразие народной культуры и олицетворяют современный Башкортостан. В прошлом году этот масштабный проект выиграл грант главы республики. С этой концертной программой ансамбль отправится на гастроли по России.
Через музыку, танцы и песни доносят до зрителей многообразие культур многих народов и их национальные особенности. Ансамбль «Мирас» – единственный профессиональный коллектив в республике, который работает в таком формате. Старинные мелодии в современной обработке звучат на каждом их выступлении. В этот раз артисты ансамбля открыли вечер вокально-хореографической композицией «Илкэйем», которая славит «северных амуров». А после – один за другим номера в красочном исполнении и красивых нарядах башкир, татар, русских, удмуртов и многих других национальностей. Анастасия Лысова ждёт свой выход на сцену с танцем «Башкирский мёд».
Зрители восторженно отзываются о новой постановке. Карим Муратов пришел с семьей послушать сестру Салиму Юлдашбаеву. Сам он баянист оркестра ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова.
Ансамбль уже 30 лет радует своих поклонников. В этот творческий союз входят сразу несколько самостоятельных коллективов: балет, хор, оркестр, солисты, музыканты. Их больше ста человек. На этот раз артисты подготовили концертно-театрализованное представление «Хазина». В нем отражены дружба народов и добрососедские отношения между представителями разных национальностей.
Жанровое разнообразие в сочетании с полиэтничностью репертуара поражает. Музыкальные произведения охватывают культуру народов и других стран. Поэтому «Мирас» и востребован. С этой концертной программой ансамбль отправится в тур и выступит в 16 городах России.