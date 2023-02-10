«Салават Юлаев» завершит домашнюю серию матчем против подольского «Витязя»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» завтра завершит домашнюю серию матчем против подольского «Витязя». Обе команды расположились на шестом месте в своих конференциях.

Благодаря двум домашним победам над ЦСКА и «Куньлунем» «Салават Юлаев» сравнялся по очкам с омским «Авангардом». В десяти последних играх на «Уфа-Арене» юлаевцы девять раз праздновали успех. «Витязь» в предыдущей домашней игре в овертайме победил в Магнитогорске «Металлург» cо счётом 5:4.