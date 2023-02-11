В Башкирии при пожаре один человек погиб, спасено 10, в том числе 1 ребенок

В Башкирии вечером 10 февраля произошел пожар в многоквартирном доме. Сообщение о пожаре в Салавате на ул. Уфимской в МЧС поступило в половину седьмого вечера.

Фото №1 - В Башкирии при пожаре один человек погиб, спасено 10, в том числе 1 ребенок

В МЧС по Башкирии рассказали, что горело домашнее имущества в однокомнатной квартире. В общей сложности из зоны воздействия опасных факторов пожара было спасено десять человек, в числе которых был один ребенок. Также самостоятельно эвакуировались пятеро, в том числе двое детей.

В ходе тушения пожара в квартире было обнаружено тело мужчины 1985 года рождения. Причина пожара устанавливается, на месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

Фото: ГУ МЧС по РБ 

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