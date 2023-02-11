В Башкирии на трассе М5 «Урал» столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В Башкирии днем 10 февраля было совершено дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. По данным ГИБДД, ДТП зарегистрировано на 1507 километре дороги М5 «Урал» в Иглинском районе республики.
Как сообщил Владимир Севастьянов, главный госавтоинспектор РБ, в момент ДТП за рулем ВАЗ-2109 находился 48-летний местный житель. На нерегулируемом перекрестке, выезжая на главную дорогу, автомобиль совершил столкновение с «Дэу Нексия». У нее было преимущество в движении.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель ВАЗ-2109 и его 35-летняя пассажирка. Они получили травмы. ГИБДД ведет разбирательство.
Фото: скриншот видео ГИБДД РБ