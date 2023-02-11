Башкирия получит более полумиллиарда рублей на развитие туризма

Более полумиллиарда рублей из федерального бюджета получит Башкортостан на развитие туризма. Об этом сегодня заявил министр экономического развития России. Максим Решетников приехал в республику с рабочим визитом. И в первой половине дня вместе с Радием Хабировым побывал в Ишимбайском районе. У подножия горы Торатау глава республики и федеральный министр обсудили вопросы повышения туристической привлекательности региона.
Конные скачки, стрельба из лука и народные игры. На зимний сабантуй к подножию горы Торатау съехались не только жители Ишимбайского района. Среди гостей глава Башкортостана и министр экономического развития страны. Максима Решетникова знакомят с тем, как организовываются этно-фестивали в республике, которые можно использовать как элемент событийного туризма. В Ишимбайский район глава федерального ведомства и руководитель Башкортостана как раз приехали обсудить развитие туризма в регионе.
Геологический разрез «Золотой гвоздь» на территории геопарка «Торатау». Именно благодаря таким уникальным объектам эта местность носит статус геопарка.
Общая площадь более 4 тысяч квадратных километров. Геопарк «Торатау» располагается на территории Ишимбайского, Стерлитамкского, Гафурийского и Мелеузовского районов. Здесь находятся пять уникальных объектов, среди которых известные шиханы Юрактау, Куштау и Торатау.
Дальнейшие перспективы развития геопарка обсудили непосредственно у подножия горы. Здесь уже начали активно преображать инфраструктуру. Построили визит-центр, к вершине «Торатау» проложили лестницу, планируют еще создать этно-комплекс для туристов.
О повышении туристической привлекательности региона говорили также на встрече министра экономического развития с представителями туриндустрии республики. Максим Решетников заверил, что федеральный центр продолжит поддержку отрасли и в 2023 году направит на развитие туризма в регионе 552 миллиона рублей. Эти деньги пойдут в первую очередь на создание кемпингов, обустройство пляжей, развитие комфортной туристической среды, обозначил уже Радий Хабиров.
Музей пещеры Шульган-Таш, который добавил в копилку туристической привлекательности дополнительные баллы, уже работает. А вот музей кочевых цивилизаций еще только планируют построить. Для региона это особый проект, отметил глава.
Такой комплексный подход, когда создаются отдельные якорные проекты, а вокруг них формируется туристическая инфраструктура, высоко оценил министр экономического развития страны.
По словам Радия Хабирова, Башкортостан в массовом сознании никогда не был по-настоящему туристическим местом. Но власти активно работают над тем, чтобы это изменить. Задача на ближайшие годы – превратить республику в крепкий в лане туристической привлекательности регион, который хотели бы посетить не только жители России, но и других стран.