Башкирия получит более полумиллиарда рублей на развитие туризма

Более полумиллиарда рублей из федерального бюджета получит Башкортостан на развитие туризма. Об этом сегодня заявил министр экономического развития России. Максим Решетников приехал в республику с рабочим визитом. И в первой половине дня вместе с Радием Хабировым побывал в Ишимбайском районе. У подножия горы Торатау глава республики и федеральный министр обсудили вопросы повышения туристической привлекательности региона.

Конные скачки, стрельба из лука и народные игры. На зимний сабантуй к подножию горы Торатау съехались не только жители Ишимбайского района. Среди гостей глава Башкортостана и министр экономического развития страны. Максима Решетникова знакомят с тем, как организовываются этно-фестивали в республике, которые можно использовать как элемент событийного туризма. В Ишимбайский район глава федерального ведомства и руководитель Башкортостана как раз приехали обсудить развитие туризма в регионе.

Геологический разрез «Золотой гвоздь» на территории геопарка «Торатау». Именно благодаря таким уникальным объектам эта местность носит статус геопарка.

Общая площадь более 4 тысяч квадратных километров. Геопарк «Торатау» располагается на территории Ишимбайского, Стерлитамкского, Гафурийского и Мелеузовского районов. Здесь находятся пять уникальных объектов, среди которых известные шиханы Юрактау, Куштау и Торатау.

Нам сегодня было важно показать нашему коллеге, министру экономического развития России Максиму Геннадьевичу Решетникову, как развивается туризм в Башкортостане. Для этого мы приехали в геопарк «Торатау». У нас несколько таких точек. Мы показываем, что усилиями государства, туристической индустрии, малого бизнеса идёт определённое формирование точек для туристической привлекательности. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Дальнейшие перспективы развития геопарка обсудили непосредственно у подножия горы. Здесь уже начали активно преображать инфраструктуру. Построили визит-центр, к вершине «Торатау» проложили лестницу, планируют еще создать этно-комплекс для туристов.

Нужно проводить уже дальнейшую работу по сохранению растительного мира, по сохранению животного мира, по сохранению самой горы и развивать инфраструктуру так, чтобы не наносить урон природе и чтобы люди могли полюбоваться и ознакомиться с нашими незабываемыми и неповторимыми шиханами. Зухра Искандарова, экскурсовод геопарка «Торатау»

Именно из таких вот мест потом возникают национальные жемчужины, когда власти последовательно занимаются. Здесь уже видно, что многое сделано. Правильно Радий Фаритович говорит: стоянку сделали, туалеты сделали, чтобы с детишками можно было приехать. Визит-центр, чтобы можно было где погреться. Вот из таких мелочей шаг за шагом формируются большие проекты. Максим Решетников, министр экономического развития России

О повышении туристической привлекательности региона говорили также на встрече министра экономического развития с представителями туриндустрии республики. Максим Решетников заверил, что федеральный центр продолжит поддержку отрасли и в 2023 году направит на развитие туризма в регионе 552 миллиона рублей. Эти деньги пойдут в первую очередь на создание кемпингов, обустройство пляжей, развитие комфортной туристической среды, обозначил уже Радий Хабиров.

У нас слаженная системная работа, которая не первый год идёт по разным направлениям. Это формирование индустрии придорожного сервиса, новых туристических маршрутов, дальнейшее развитие санаторно-курортной сети. Это оформление и приведение в порядок десятков интересных туристических объектов: археологических, культурных, исторических, природных. Это то, чем мы занимаемся. Пещера Шульган-Таш, Евразийский музей кочевых цивилизаций. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Музей пещеры Шульган-Таш, который добавил в копилку туристической привлекательности дополнительные баллы, уже работает. А вот музей кочевых цивилизаций еще только планируют построить. Для региона это особый проект, отметил глава.

Этот проект с командой Данира Ахмадеевича для нас особенный. И уверяю, когда мы все сделаем, мир вздрогнет от восхищения. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Этот музей будет комплексным, таким туристическим, научным, учебным центром. Потому что предполагается, что весь музейный комплекс будет занимать 8 тыс. квадратных метров. Данир Гайнуллин, директор НПЦ по охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан

Такой комплексный подход, когда создаются отдельные якорные проекты, а вокруг них формируется туристическая инфраструктура, высоко оценил министр экономического развития страны.

Республика развивает туризм, системно используя все имеющиеся федеральные возможности. Недаром Башкортостан всегда в тройке лидеров по основным программам: и по поддержке местных инициатив, и по развитию событийного туризма, и по другим направлениям. С другой стороны, республика сама активно вкладывает в эту отрасль. Если посмотреть пропорции, при том, что регион достаточно активно привлекает федеральные деньги, Башкортостан всё равно больше вкладывает из республиканского бюджета. Это говорит о том, что республика не на словах, а на деле понимает, что туризм – это приоритет. Максим Решетников, министр экономического развития России