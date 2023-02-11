Индустриальный парк «Уфимский» войдет в состав особой экономической зоны «Алга»

Об этом стало известно сегодня во время совещания, посвященного развитию преференциальных территорий в Башкортостане. Предложение главы Башкортостана Радия Хабирова поддержал министр экономического развития России Максим Решетников. По его словам, республике удалось за два года заполнить ОЭЗ резидентами более чем на 65%. Таких показателей особые экономический зоны в стране добиваются только через семь лет. Федеральному министру презентовали и другие крупные промышленные площадки республики.

Только в сентябре на этой площадке забивали первую сваю, теперь здесь вырисовываются очертания готового предприятия. Завод по производству зерносушилок в Уфе реализуют с белорусским холдингом «АМКОДОР». И это не просто пример международного сотрудничества, но и повод для гордости. Как сказал Радий Хабиров, в Башкортостане научились строить крупные предприятия меньше чем за год. Открытие запланировано в июне на Форуме регионов России и Беларуси.

В общей сложности на нашем предприятии будут работать 320 человек. В год мы планируем выпускать 40 зерносушильных комплексов. Мы создаем завод, который не будет зависеть от внешних санкций. 90% оборудования у нас российского и белорусского производства. Федор Домотенко, директор ООО «АМКАДОР-Агидель»

Реализуя масштабный проект, власти не только повышают устойчивость продовольственной безопасности страны, но и технологической. Большую работу в этом плане выполняют и на предприятии «Кроношпан». Здесь занимается производством ДСП и ЛДСП. Инвестиции за весь период составили почти 19 млрд рублей. Сейчас реализуются очередной инвестпроект по выпуску плит OSB с объемом вложений в 2,5 млрд рублей.

Это совершенно новый проект, это обособленная единица, которая будет работать параллельно с действующими заводами. Андрей Мымрин, директор по продажам ООО «Кроношпан ГМХ»

Оба предприятия, кстати, расположены в индустриальном парке «Уфимский». На его территории уже работают 18 резидентов. Все они получают государственную поддержку, и, что немаловажно, обустроенные площадки с созданной инфраструктурой. В декабре здесь ввели в строй очередной производственный комплекс. Во время совещания министр экономического развития России Максим Решетников поддержал предложение Радия Хабирова включить индустриальный парк «Уфимский» в состав особой экономической зоны «Алга».

За два с небольшим года республика на 2/3 заполнила четыре площадки ОЭЗ «Алга». Таких показателей некоторые особые экономические зоны добиваются только через семь лет. Считаем абсолютно обоснованной заявку на следующий этап расширения особой экономической зоны. Сегодня мы посмотрели промпредприятия, они реально работают. Максим Решетников, министр экономического развития России

По числу индустриальных парков Башкортостан входит в тройку лидеров страны. В общей сложности в них создано более 30 тыс. рабочих мест. Радий Хабиров также поставил на повестку вопрос с территорией города Агидель, в развитие которого власти намерены вдохнуть новую жизнь.

У нас есть большое беспокойство по поводу города Агидели и той территории, которая город окружает. По поводу определенной депрессивности. Мы искали варианты, как территорию возродить, как дать определенную динамику развития. Конечно, было бы здорово, если бы эта территория была накрыта каким-то профессиональным режимом. Разные варианты есть, мы и в рабочем порядке обсуждали. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан