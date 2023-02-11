Индустриальный парк «Уфимский» войдет в состав особой экономической зоны «Алга»

Об этом стало известно сегодня во время совещания, посвященного развитию преференциальных территорий в Башкортостане. Предложение главы Башкортостана Радия Хабирова поддержал министр экономического развития России Максим Решетников. По его словам, республике удалось за два года заполнить ОЭЗ резидентами более чем на 65%. Таких показателей особые экономический зоны в стране добиваются только через семь лет. Федеральному министру презентовали и другие крупные промышленные площадки республики.
Только в сентябре на этой площадке забивали первую сваю, теперь здесь вырисовываются очертания готового предприятия. Завод по производству зерносушилок в Уфе реализуют с белорусским холдингом «АМКОДОР». И это не просто пример международного сотрудничества, но и повод для гордости. Как сказал Радий Хабиров, в Башкортостане научились строить крупные предприятия меньше чем за год. Открытие запланировано в июне на Форуме регионов России и Беларуси.
Реализуя масштабный проект, власти не только повышают устойчивость продовольственной безопасности страны, но и технологической. Большую работу в этом плане выполняют и на предприятии «Кроношпан». Здесь занимается производством ДСП и ЛДСП. Инвестиции за весь период составили почти 19 млрд рублей. Сейчас реализуются очередной инвестпроект по выпуску плит OSB с объемом вложений в 2,5 млрд рублей.
Оба предприятия, кстати, расположены в индустриальном парке «Уфимский». На его территории уже работают 18 резидентов. Все они получают государственную поддержку, и, что немаловажно, обустроенные площадки с созданной инфраструктурой. В декабре здесь ввели в строй очередной производственный комплекс. Во время совещания министр экономического развития России Максим Решетников поддержал предложение Радия Хабирова включить индустриальный парк «Уфимский» в состав особой экономической зоны «Алга».
По числу индустриальных парков Башкортостан входит в тройку лидеров страны. В общей сложности в них создано более 30 тыс. рабочих мест. Радий Хабиров также поставил на повестку вопрос с территорией города Агидель, в развитие которого власти намерены вдохнуть новую жизнь.
Вместе с главой республики федеральный министр также посетил Уфимское моторостроительное предприятие. Делегация ознакомилась с выпускаемой продукцией. Здесь создают газотурбинные авиационные двигатели для самолетов семейства Су и МиГ, а также приводы для газоперекачивающих агрегатов. В разработке высокоэффективный привод мощностью 25 МВт на основе двигателя пятого поколения. В завершении визита Максиму Решетникову подарили копию самого большого беспилотного аппарата в России, моторы для которого производят на уфимском объединении.