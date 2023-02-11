«Салават Юлаев» разгромил подмосковный «Витязь»

Победа над подмосковным «Витязем» позволила «Салавату» набрать шесть очков из шести возможных в трехматчевой домашней серии. Ранее соперник уже обыгрывал уфимцев в регулярном чемпионате, а сейчас команда уверено занимает шестое место на Западе.

Первый период остался за хозяевами льда: 10:2 по броскам в створ и 1:0 – по счету. Евгений Тимкин забил свой первый гол в сезоне. Удвоил преимущество Александр Хмелевский. Позже он оформил дубль, забросив в пустые ворота. Точку в матче поставил Николай Кулемин – 4:0. Илья Ежов провел четвертый в сезоне и 30 в КХЛ матч на ноль.