Спасатели из Башкирии вытащили из под завалов в Турции семью из трех человек

Спасатели из Башкирии нашли под завалами в Турции семью, которые находились там шесть дней. Трое человек пострадали от землетрясения, но их обнаружили живыми. Информацией в своем телеграм-канале поделился глава республики Радий Хабиров.

«Наши парни, добровольцы-спасатели работают. И если даже они спасли одного человека, мы будем понимать, все не зря! Работайте, братья!», - прокомментировал Радий Хабиров.

Один из добровольцев рассказал, что к концу второго дня работы по разбору завалов, они обнаружили троих: мужа, жену и ребенка. Семья была освобождена из под груды разрушенного здания и передана медикам.

Ранее в Турцию на помощь был отправлен отряд из 25 добровольцев-спасателей для ликвидации последствий после землетрясения. Спасатели из Башкирии сейчас работают в городе Кахраманмараш. В составе отряда - спасатели, которые, находясь в официальных отпусках, решили вылететь на помощь.