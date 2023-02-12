В Минэкономразвития РФ поддержали предложение о беспилотниках в Башкирии

В Минэкономразвития РФ приняли решение поддержать предложение об эксплуатации беспилотников в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предложение об экспериментальном правовом режиме для беспилотных аппаратов поступило от «Центра стратегических разработок Республики Башкортостан». По словам министра экономического развития Максима Решетникова, такие беспилотники уже используются в Чукотке, ХМАО, ЯНАО.