Для развития туризма в Башкирии из бюджета страны выделят 500 млн рублей

Всего на развитие и поддержку туризма из бюджета страны выделят 11,4 млрд рублей, которые распределят между регионами. Правительство считает, что выделенные средства позволят «реализовать идеи, необходимые для развития всей отрасли и призванные сделать поездки по стране более комфортными и интересными».