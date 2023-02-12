Для развития туризма в Башкирии из бюджета страны выделят 500 млн рублей

Башкирия получит 500 млн рублей на развитие туризма в регионе. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

Фото №1 - Для развития туризма в Башкирии из бюджета страны выделят 500 млн рублей

Всего на развитие и поддержку туризма из бюджета страны выделят 11,4 млрд рублей, которые распределят между регионами. Правительство считает, что выделенные средства позволят «реализовать идеи, необходимые для развития всей отрасли и призванные сделать поездки по стране более комфортными и интересными».

Республика Башкортостан получит 208,8 млн рублей на проектирование туристического кода центра города, 253,6 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры и 81,7 млн на создание кемпингов.

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