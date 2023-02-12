Собака-спасатель из Башкирии обнаружила двоих выживших под завалами в Турции

В Турции обнаружили еще двоих выживших людей под завалами после землетрясения. Благодаря собаке-спасателю по кличке Торин людей удалось отыскать.

В настоящее время продолжается спасательная операция и разбор завалов в городе Кахраманмарш. Туда несколько дней назад оправился отряд добровольцев-спасателей из Башкирии.

"За эти дни было спасено пять пострадавших, двоих из них нашел Торин" - рассказала кинолог-спасатель Надежда Осипова.