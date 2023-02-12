Собака-спасатель из Башкирии обнаружила двоих выживших под завалами в Турции

В Турции обнаружили еще двоих выживших людей под завалами после землетрясения. Благодаря собаке-спасателю по кличке Торин людей удалось отыскать.
В настоящее время продолжается спасательная операция и разбор завалов в городе Кахраманмарш. Туда несколько дней назад оправился отряд добровольцев-спасателей из Башкирии.
"За эти дни было спасено пять пострадавших, двоих из них нашел Торин" - рассказала кинолог-спасатель Надежда Осипова.
Напомним, землетрясение произошло в турецкой провинции Хатай, куда из Башкирии направился отряд из добровольцев-спасателей.