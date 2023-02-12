Глава Минэкономразвития России об экономике Башкортостана: «Я вижу большую работу»

Главным политическим событием недели стал визит в республику министра экономического развития России. Максим Решетников отметил значимость опыта Башкортостана в реализации многих общероссийских проектов. Повышенное внимание в ходе визита было уделено особой экономической зоне «Алга». По просьбе властей региона Минэкономразвития расширит ее, включив в состав индустриальный парк «Уфимский». По словам федерального чиновника, республике  удалось за два  года заполнить особую экономическую зону резидентами  более чем на 65 процентов. Такие показатели – рекордные для страны.

Только в сентябре на этой площадке забивали первую сваю, и вот теперь здесь вырисовываются очертания готового предприятия. Завод по производству зерносушилок в Уфе реализуют с белорусским холдингом «Амкодор». И это не просто пример международного сотрудничества, но и повод для гордости. Как сказал Радий Хабиров, в Башкортостане научились строить крупные предприятия меньше чем за год. Открытие запланировано в июне на Форуме регионов России и Беларуси.

В общей сложности на нашем предприятии будут работать 320 человек. В год мы планируем выпускать 40 зерносушильных комплексов. Мы создаем завод, который не будет зависеть от внешних санкций. 90 процентов оборудования у нас российского и белорусского производства.

Федор Домотенко, директор ООО «АМКОДОР-Агидель»

То есть реализуя масштабный проект, власти повышают устойчивость не только продовольственной безопасности страны, но и технологической. Большую работу в этом плане выполняют и на предприятии «Кроношпан». Здесь занимается производством ДСП и ЛДСП.  Инвестиции за весь период составили почти 19 млрд рублей.  Сейчас реализуюется очередной инвестпроект по  выпуску плит OSB с объемомвложений  в 2,5 млрд рублей.

Фото №1 - Глава Минэкономразвития России об экономике Башкортостана: «Я вижу большую работу»

Это совершенно новый проект, это обособленная единица, которая будет работать параллельно с действующими заводами. 

Андрей Мымрин, директор по продажам ООО «Кроношпан ГМХ»

Оба предприятия, кстати, расположены в индустриальном парке «Уфимский». На его территории уже работают 18 резидентов. Все они получают господдержку и, что немаловажно, обустроенные площадки с созданной инфраструктурой. В декабре здесь ввели в строй очередной производственный комплекс. Во время совещания министр экономического развития России Максим Решетников поддержал предложение Радия Хабирова включить индустриальный парк «Уфимский» в состав особой экономической зоны  «Алга».

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За два с небольшим года республика на 2/3 заполнила четыре площадки ОЭЗ «Алга». Таких показателей некоторые особые экономические зоны добиваются только через семь лет. Считаем абсолютно обоснованной заявку на следующий этап расширения особой экономической зоны. Сегодня мы посмотрели производства, которые есть. Они реально работают.

Максим Решетников, министр экономического развития России

По числу индустриальных парков Башкортостан входит в тройку лидеров страны. В общей сложности в них создано более 30 тыс. рабочих мест. Радий Хабиров также поставил на повестку вопрос с территорией города Агидель, в развитие которого власти намерены вдохнуть новую жизнь.

У нас есть большое беспокойство по поводу города Агидели и той территории, которая город окружает. По поводу определенной депрессивности. Мы искали различные варианты, как территорию возродить, как дать определенную динамику развития. Конечно, было бы здорово, если бы эта территория была накрыта каким-то профессиональным режимом. Разные варианты есть, мы их в рабочем порядке обсуждали.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Вместе с главой республики федеральный министр также посетил Уфимское моторостроительное предприятие. Здесь создают газотурбинные авиационные двигатели для самолетов семейства «Су» и «МиГ», а также приводы для газоперекачивающих агрегатов. В разработке установка мощностью 25 МВт на основе двигателя пятого поколения. Максиму Решетникову подарили копию самого большого беспилотного аппарата в России, моторы для которого производят на уфимском объединении. Что, кстати, символично, ведь во время встречи Минэкономразвития поддержало проект внедрения в Башкортостане беспилотников для доставки грузов.

Фото №2 - Глава Минэкономразвития России об экономике Башкортостана: «Я вижу большую работу»

Хочу поблагодарить вас за организацию эффективной работы министерства, мы идем в русле тех решений и инструментов, которые предлагает Минэкономразвития, они очень эффективны. Спасибо за творческий подход к развитию экономики России и, соответственно, регионов.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Я с большим уважением отношусь к тому, что делается в республике, вижу ту большую работу, которая здесь проводится в последние годы, те изменения, которые здесь происходят. Если наше министерство вам в этом помогает и вы так считаете, спасибо вам огромное, это и оценка деятельности всех моих коллег по министерству. Будем и дальше продолжаться так делать.

Максим Решетников, министр экономического развития России

По итогу визита министр экономического развития страны высоко оценил деятельность региональных властей по обеспечению стабильности в ключевых отраслях. Максим Решетников отметил, что опыт Башкортостана важен в реализации тех проектов, на которые делают ставку федеральные власти. Продуктивная работа региона в этой части вызывает уважение.

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