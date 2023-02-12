Глава Минэкономразвития России об экономике Башкортостана: «Я вижу большую работу»

Главным политическим событием недели стал визит в республику министра экономического развития России. Максим Решетников отметил значимость опыта Башкортостана в реализации многих общероссийских проектов. Повышенное внимание в ходе визита было уделено особой экономической зоне «Алга». По просьбе властей региона Минэкономразвития расширит ее, включив в состав индустриальный парк «Уфимский». По словам федерального чиновника, республике удалось за два года заполнить особую экономическую зону резидентами более чем на 65 процентов. Такие показатели – рекордные для страны.
Только в сентябре на этой площадке забивали первую сваю, и вот теперь здесь вырисовываются очертания готового предприятия. Завод по производству зерносушилок в Уфе реализуют с белорусским холдингом «Амкодор». И это не просто пример международного сотрудничества, но и повод для гордости. Как сказал Радий Хабиров, в Башкортостане научились строить крупные предприятия меньше чем за год. Открытие запланировано в июне на Форуме регионов России и Беларуси.
То есть реализуя масштабный проект, власти повышают устойчивость не только продовольственной безопасности страны, но и технологической. Большую работу в этом плане выполняют и на предприятии «Кроношпан». Здесь занимается производством ДСП и ЛДСП. Инвестиции за весь период составили почти 19 млрд рублей. Сейчас реализуюется очередной инвестпроект по выпуску плит OSB с объемомвложений в 2,5 млрд рублей.
Оба предприятия, кстати, расположены в индустриальном парке «Уфимский». На его территории уже работают 18 резидентов. Все они получают господдержку и, что немаловажно, обустроенные площадки с созданной инфраструктурой. В декабре здесь ввели в строй очередной производственный комплекс. Во время совещания министр экономического развития России Максим Решетников поддержал предложение Радия Хабирова включить индустриальный парк «Уфимский» в состав особой экономической зоны «Алга».
По числу индустриальных парков Башкортостан входит в тройку лидеров страны. В общей сложности в них создано более 30 тыс. рабочих мест. Радий Хабиров также поставил на повестку вопрос с территорией города Агидель, в развитие которого власти намерены вдохнуть новую жизнь.
Вместе с главой республики федеральный министр также посетил Уфимское моторостроительное предприятие. Здесь создают газотурбинные авиационные двигатели для самолетов семейства «Су» и «МиГ», а также приводы для газоперекачивающих агрегатов. В разработке установка мощностью 25 МВт на основе двигателя пятого поколения. Максиму Решетникову подарили копию самого большого беспилотного аппарата в России, моторы для которого производят на уфимском объединении. Что, кстати, символично, ведь во время встречи Минэкономразвития поддержало проект внедрения в Башкортостане беспилотников для доставки грузов.
По итогу визита министр экономического развития страны высоко оценил деятельность региональных властей по обеспечению стабильности в ключевых отраслях. Максим Решетников отметил, что опыт Башкортостана важен в реализации тех проектов, на которые делают ставку федеральные власти. Продуктивная работа региона в этой части вызывает уважение.