Глава Минэкономразвития России об экономике Башкортостана: «Я вижу большую работу»

Я с большим уважением отношусь к тому, что делается в республике, вижу ту большую работу, которая здесь проводится в последние годы, те изменения, которые здесь происходят. Если наше министерство вам в этом помогает и вы так считаете, спасибо вам огромное, это и оценка деятельности всех моих коллег по министерству. Будем и дальше продолжаться так делать.

Максим Решетников, министр экономического развития России