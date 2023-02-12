Спасатели-добровольцы и гумпомощь: как Башкирия помогает Турции после землетрясения

Одной из главных новостей недели стало крупнейшее за последние годы землетрясение в Турции. Несмотря на то, что эпицентр катастрофы от Башкортостана в тысячах километрах, трагедия нашла глубокий отклик и среди жителей республики. В пострадавший регион выдвинулись десятки добровольцев-спасателей, которые, к слову, уже вытащили из-под завалов несколько семей. Людей, лежащих под руинами, помогает искать и единственный поисковый пес республики Торин, состоящий в штате МЧС. Также из Уфы была направлена партия гуманитарного груза для пострадавших.
Дома складываются словно карточные, под развалинами десятки тысяч людей. Чудом спасшимся приходится слушать стоны, доносящиеся из-под бетонных обломков. Разрушительное землетрясение на юго-востоке Турецкой Республики стало самым сильным с 1939 года. Магнитуда толчков достигла 7,7 баллов.
Беда объединяет. Оперативно из Башкортостана выехали 25 добровольцев и поисковый пес Торин. Он пролезает в узкие пространства и сообщает о раненых.
Работа ведется круглосуточно. Накануне в городе Кахраманмараш, пострадавшем от стихии сильнее всего, башкирские волонтеры спасли целую семью. Разбирая завалы, они услышали голоса.
В ближайшие дни на место природного катаклизма выедут порядка 80 спасателей из региона. Неравнодушные жители республики собрали гуманитарную помощь для пострадавших – предметы первой необходимости. Причиной землетрясений является постоянное движение горных масс в земной коре, которое обусловлено перемещением крупных литосферных плит. Чаще всего такие процессы не заметны и измеряются сантиметрами. А в Турции они достигли трех метров. Кроме того, процессы происходили на относительно небольшой глубине – 15 километров.
Землетрясения сосредоточены по краям литосферных плит. Средиземноморье является такой активной зоной, и, по словам ученых, будет являться еще несколько миллионов лет. Башкортостан, к примеру, стоит на платформе, и угрозы земных толчков нет. Однако тряски небольшой мощности в республике все же были. От двух до четырех баллов по 12-балльной шкале. Это проявляется, например, в виде дребезжащей посуды или качающейся люстры. Причина таких землетрясений носила не природный, а техногенный характер.
Пострадавшие от стихийного бедствия города не являлись местом притяжения туристов. Большинство россиян предпочитают отдыхать на курортах Средиземного моря, сезон в которых открывается с мая. В это время года отдыхающие едут в Стамбул. Катастрофа вызвала определенные волнения среди туристов.
В результате землетрясения пострадала и северо-западная часть Сирии, где число жертв достигло более 3,5 тысяч человек. В Турции их количество превысило 24 тысячи человек. И цифры, скорее всего, не окончательные. Спасательные работы продолжаются. Те, кому чудом удалось спастись, дежурят круглосуточно у развалин, все еще в надежде услышать из-под бетонных плит голоса родных.