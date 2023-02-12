Спасатели-добровольцы и гумпомощь: как Башкирия помогает Турции после землетрясения

Одной из главных новостей недели стало крупнейшее за последние годы землетрясение в Турции. Несмотря на то, что эпицентр катастрофы от Башкортостана в тысячах километрах, трагедия нашла глубокий отклик и среди жителей республики. В пострадавший регион выдвинулись десятки добровольцев-спасателей, которые, к слову, уже вытащили из-под завалов несколько семей. Людей, лежащих под руинами, помогает искать и единственный поисковый пес республики Торин, состоящий в штате МЧС. Также из Уфы была направлена партия гуманитарного груза для пострадавших.

Дома складываются словно карточные, под развалинами десятки тысяч людей. Чудом спасшимся приходится слушать стоны, доносящиеся из-под бетонных обломков. Разрушительное землетрясение на юго-востоке Турецкой Республики стало самым сильным с 1939 года. Магнитуда толчков достигла 7,7 баллов.

Беда объединяет. Оперативно из Башкортостана выехали 25 добровольцев и поисковый пес Торин. Он пролезает в узкие пространства и сообщает о раненых.

Работа ведется круглосуточно. Накануне в городе Кахраманмараш, пострадавшем от стихии сильнее всего, башкирские волонтеры спасли целую семью. Разбирая завалы, они услышали голоса.

В ближайшие дни на место природного катаклизма выедут порядка 80 спасателей из региона. Неравнодушные жители республики собрали гуманитарную помощь для пострадавших – предметы первой необходимости. Причиной землетрясений является постоянное движение горных масс в земной коре, которое обусловлено перемещением крупных литосферных плит. Чаще всего такие процессы не заметны и измеряются сантиметрами. А в Турции они достигли трех метров. Кроме того, процессы происходили на относительно небольшой глубине – 15 километров.

Землетрясение как в Турции сопоставимо со всеми одновременно взорванными водородными бомбами. Гигантская энергия. Землетрясение в геологической летописи – главный скульптор, который создал облик нашей планеты. Но лучше наблюдать его издалека. Владимир Никонов, и.о. заведующего кафедрой геологии, гидрометеорологии и геоэкологии УУНИТ

Землетрясения сосредоточены по краям литосферных плит. Средиземноморье является такой активной зоной, и, по словам ученых, будет являться еще несколько миллионов лет. Башкортостан, к примеру, стоит на платформе, и угрозы земных толчков нет. Однако тряски небольшой мощности в республике все же были. От двух до четырех баллов по 12-балльной шкале. Это проявляется, например, в виде дребезжащей посуды или качающейся люстры. Причина таких землетрясений носила не природный, а техногенный характер.

Это землетрясения в результате деятельности человека. Разработка полезных ископаемых – в нашем случае это нефть. Когда человек выкачивает что-то из твердой среды, некоторое равновесие нарушается. Сергей Ковалёв, директор института геологии УФИЦ РАН

Пострадавшие от стихийного бедствия города не являлись местом притяжения туристов. Большинство россиян предпочитают отдыхать на курортах Средиземного моря, сезон в которых открывается с мая. В это время года отдыхающие едут в Стамбул. Катастрофа вызвала определенные волнения среди туристов.

Те, кто купил, они билеты не сдают. Стамбула это не коснулось. Кто не приобрел, они выбирают другие направления, пока все не уляжется. Вероника Рамазанова, директор туристического агентства